Das Universitätsklinikum Leipzig fühlt sich nicht nur seinen Patienten und Mitarbeitern verpflichtet, sondern auch der Umwelt. Ein großes Ziel des Energiemanagements besteht darin, den gesamten Energieverbrauch nicht steigern zu lassen, obwohl neue Geräte und Digitalisierung in allen Bereichen entsprechende Ressourcen benötigen. Mit kleinen und großen Schritten werden Veränderungen und Anpassungen für mehr Nachhaltigkeit umgesetzt.

Job-Ticket

Mitarbeiter und Auszubildende des UKL können im gesamten Liniennetz der Leipziger Verkehrsbetriebe mit einem Job-Ticket günstiger Bus und Bahn fahren. Durch einen Zuschuss des Arbeitgebers und den zusätzlich gewährten Mengenrabatt der LVB kostet das Ticket bis zu 20 Prozent weniger im Vergleich zu einer Monatskarte. Mit dem Job-Ticket können die Mitarbeiter abends und an den Wochenenden einen Erwachsenen oder bis zu drei Kinder kostenfrei mitnehmen oder das Ticket einer anderen Person übertragen. Das Angebot hat in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen, 2018 haben es bereits über 800 Mitarbeiter in Anspruch genommen.

Fahrradständer

Wer zur Arbeit doch lieber mit dem Fahrrad kommt, kann seinen Drahtesel ganz bequem direkt beim Universitätsklinikum abstellen. Es stehen mehr als 2000 Stellplätze zur Verfügung, davon rund 800 als Anlehnbügel für jeweils zwei Räder und knapp 500 Plätze in Abstellständern. Die Anlehnbügel bieten dabei den Vorteil, dass die Dicke der Reifen keine Rolle spielt. Außerdem können Vorder- und Hinterrad, der Fahrradrahmen und sogar der Sattel sicher angeschlossen werden. Da die Rohre im Abstand von rund einem Meter stehen, ist Platz genug, um sie von beiden Seiten zu nutzen. Zur sicheren Verwahrung der Fahrräder wurden am UKL inzwischen auch zwei abschließbare Fahrradstellplätze eingerichtet.

Transportfahrräder

Auch im Dienst werden auf dem UKL-Gelände einige Wege mit dem Fahrrad erledigt. So werden Transport- und Lastfahrräder beim Warentransport, Laborkurierdienst und Veranstaltungsmanagement eingesetzt. Zum Beispiel werden Zytostatika, Blutproben oder Veranstaltungsmaterial täglich mit einem der elf Fahrräder zum Zielort gebracht. Auch für die Mitarbeiter des Veranstaltungsmanagements ist damit ein schnelles Pendeln zwischen den Hörsälen möglich. Sollten die zu transportierenden Sachen zu schwer sein, können sie mit dem E-Transporter gefahren werden.

E-Transporter

Leise, emissionsfrei und ziemlich praktisch – wenn interne Hauspost, Ausrüstungen für Veranstaltungen, Apothekenware, Sterilgut oder dicke Aktenordner auf dem UKL-Gelände transportiert werden müssen, kommt ein E-Transporter zum Einsatz. Das umweltfreundliche Fahrzeug fährt rund 50 km am Tag, dafür reicht eine Aufladung. Für schnelles Wiederaufladen zwischendurch am Tag oder meistens über Nacht wurde extra eine Station errichtet. Der Transporter wird seit Ende 2018 geleast als ein Testballon für diese Art der Fahrzeuge. Die Entscheidung, ob der Wagen am UKL bleibt oder ob ihm sogar noch weitere folgen werden, steht noch aus.

E-Rollstuhl

Auch für Patiententransport gibt es am UKL ein „E-Fahrzeug“, nämlich einen elektrischen Patientenrollstuhl. Angeschafft wurde er, um den Transport von Patienten über längere Strecken zu erleichtern. Die Lenkung erfolgt über einen Joystick, für die einige Mitarbeiter geschult wurden. Eine Besonderheit: An den E-Rollstuhl kann ein weiterer Rollstuhl ohne elektrischen Antrieb gekoppelt werden, sodass zwei Patienten auf einmal transportiert werden können.

Menüschalen und Kaffeebecher

In den insgesamt acht gastronomischen Einrichtungen am UKL können die Mitarbeiter und Gäste das Essen nicht nur vor Ort genießen, sondern auch mitnehmen. Dafür werden kompostierbare Zellulose-Schalen mit einer biologisch abbaubaren Folie verwendet, wobei pro Essen eine Kostenpauschale von jeweils 20 Cent anfällt. Das Angebot wird gern in Anspruch genommen – etwa 55 Menüschalen werden im Durchschnitt pro Tag verkauft. Auch für die Suppe werden statt Kunststoff jetzt Pappbecher benutzt. Und natürlich kann jeder seine eigene Schale oder Tupperdose mitbringen.

Auch Kaffee wird gerne auf die Station oder ins Büro mitgenommen. Für diesen Zweck gibt es einen schicken UKL-Kaffeebecher aus Bambus im Unimarkt zu kaufen. Wer sich seinen Kaffee in diesen oder anderen wiederverwendbaren Becher einfüllen lässt, bekommt in jeder Cafeteria des UKL das Getränk günstiger. Pro Monat werden etwa 400 Getränke in den wiederverwendbaren Bechern verkauft. Im ersten Quartal wird es ein eigenes Pfandsystem eingeführt: Der Kaffee kann in einem Pfand-Mehrwegbecher erworben werden. Der leere Becher kann in der gleichen oder jeder anderen gastronomischen Einrichtung am UKL abgegeben werden, das Pfand wird natürlich erstattet. So können die Becher immer wieder gespült und weiterverwendet werden und der Kaffeegenuss unterwegs wird umweltfreundlicher.

Für dieses Jahr sind von WISAG auch weitere Maßnahmen geplant, die helfen sollen, unsere Umwelt weniger mit Plastikabfällen zu belasten. Daher wird zum Beispiel nach Alternativen für Plastiktüten und Einwegbesteck aus Kunststoff gesucht. Alle bisherigen Initiativen kamen bei den Mitarbeitern und Gästen sehr gut an, das Bewusstsein für die Fragen der Nachhaltigkeit ist mittlerweile tief in den Köpfen verankert.

