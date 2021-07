Leipzig

Das Netzwerk hilft eigenen Patienten aber auch denen anderer deutscher Kliniken. Das Netzwerk besteht einerseits aus der Transplantationsbeauftragten Svitlana Ziganshyna und den beiden Psychologinnen Michelle Fröb und Svenja Teufert, deren Aufgabe das Erkennen von möglichen Organspendern ist, sowie dem großen Team des Transplantationszentrums am UKL, das sich auf Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse konzentriert und sowohl die Entnahme als auch die Übertragung der Organe leistet.

Hier berichten Expertinnen und Experten des Universitätsklinikums Leipzig, wie das sensible und aufwändige Verfahren der Organspende am UKL funktioniert.

Svitlana Ziganshyna: „Wir in Leipzig sind sehr gut aufgestellt“

13 Organspender hatte das UKL sowohl 2019 als auch 2020, im Jahr 2016 waren es nur sechs. Die Koordinierende Transplantationsbeauftragte Svitlana Ziganshyna sieht vor allem die Änderungen im Transplantationsgesetz als Ursache dieses Anstiegs. Lesen Sie hier mehr!

Professor Daniel Seehofer: „Wichtige, aber sehr aufwändige Suche nach Spendern“

Seit über 25 Jahren besteht das Transplantationszentrum am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Heute werden hier die Organe Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse transplantiert. In einem gemeinsamen Lungentransplantationszentrum mit dem Herzzentrum Leipzig erfolgen auch Transplantationen der Lunge. „Dass in den beiden vergangenen Jahren am Universitätsklinikum mehr Organspenden stattfanden als zuvor, ist vor allem für die Patienten auf den Wartelisten gut“, sagt Prof. Dr. Daniel Seehofer, Leiter des Transplantationszentrums. Erfahren Sie hier mehr!

Svenja Teufert und Michelle Fröb: „Die Angehörigen müssen handlungsfähig bleiben“

Svenja Teufert und Michelle Fröb gehören als transplantationsbeauftragte Psychologinnen zu jenem Netzwerk am UKL, das die im Transplantationsgesetz geforderte Betreuung von Angehörigen von Organspendern verbessern soll. Sie begleiten Angehörige von Intensivpatienten, die eine schwere Schädigung des Gehirns erlitten haben, unabhängig davon, ob eine Organspende stattfinden wird oder nicht. Erfahren Sie hier mehr!

UKl aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

.

Von Uwe Niemann