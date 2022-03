Neue Aktion der UKL-Blutbank: Im Verein gemeinsam Leben retten

Leipzig

Alle Vereine mit mindestens acht Blutspender:innen nehmen an einer Verlosung von 500 Euro für die Vereinskasse teil. Darüber hinaus gewinnt der Verein mit den meisten motivierten Spender:innen einen Wertgutschein für ein Grillpaket im Wert von 300 Euro für seine nächste Vereinsfeier. Die Aktion „Blut spenden vereint“ läuft bis 30. Juni 2022.

„Mit unserer Idee wollen wir einerseits zu einer weiteren Stabilisierung der Blutversorgung am UKL beitragen – wir hoffen also auf einen großen Zuspruch und viele Teilnehmer. Zugleich möchten wir mit der Aktion Vereine in und um Leipzig unterstützen, die aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen zwei Jahren zum Teil sehr stark in ihren Aktivitäten eingeschränkt waren“, sagt Prof. Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin (ITM) am UKL.

„Durch den Wegfall von Spendengeldern und Einnahmen durch öffentlichkeitswirksame Aktionen fehlt es vielen Vereinen seit Beginn der Pandemie an wichtigen Finanzmitteln für die Ausübung ihres Vereinszweckes“, so der Transfusionsmediziner. Mit der Blutbank-Aktion könne man ihnen mehr öffentliche Wahrnehmung in dieser herausfordernden Zeit bringen.

Ein besonderer Aspekt, so betont Reinhard Henschler, sei auch der teamstärkende und verbindende Charakter der Aktion: „Wir hoffen, dass viele Menschen und Vereine bei uns zusammenkommen und gemeinsam eine gute Tat leisten, indem sie als Team Blut spenden und Leben retten. Darüber hinaus freuen wir uns als einer der größten Blutspendedienste in der Region auf eine Bereicherung und Erweiterung unseres Netzwerks an Kooperationspartnern. Denn bestenfalls entsteht daraus eine feste Zusammenarbeit, im Rahmen derer zukünftig auch Blutspendeaktionen in den Räumen dieser Vereine möglich sein werden. Das wäre für uns enorm hilfreich hinsichtlich des bestehenden und kontinuierlich hohen Blutbedarfs“, ergänzt Prof. Henschler.

500 Euro für die Vereinskasse gewinnen

Alle teilnehmenden Vereine mit mindestens acht Blutspender:innen haben die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 500 Euro für die Vereinskasse. Dabei müssen die Blutspender:innen nicht unbedingt auch Vereinsmitglieder sein: Alle Spender:innen, die sich an der Aktion beteiligen, können vor Ort in der Blutbank festlegen, welchem bereits für die Aktion angemeldeten Verein ihre Spende zugeordnet werden soll.

Der Verein mit den meisten motivierten Spender:innen kann sich am Ende der Aktion auf einen kulinarischen Sonderpreis freuen: Im Wert von 300 Euro wartet auf den Sieger ein Gutschein für ein großes Grillpaket für die nächste Vereinsfeier.

Teilnahme als Verein

Vereine, die an der Aktion teilnehmen möchten, können sich ab sofort unter Telefon 0341 97 25 393 oder via E-Mail an info@blutbank-leipzig.de anmelden. Fast alle zwischen 18 und 68 Jahren, die gesund sind und mehr als 50 Kilogramm wiegen, können zur Blutspende zugelassen werden. Bitte beachten: Vor der Blutspende ist eine Terminvereinbarung notwendig. Vereine, die gern mit ihren Blutspendewilligen geschlossen zur Blutspende erscheinen wollen, geben dies bitte bei ihrer Anmeldung bekannt.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen zur Aktion sowie zur Blutspende am UKL gibt es auch im Internet unter www.blutbank-leipzig.de

