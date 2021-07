Neue Zell- und Gentherapien als Hoffnungsträger im Kampf gegen Krebs

PD Dr. Marco Herling, Geschäftsführender Oberarzt, und Dr. Vladan Vucinic, Oberarzt, beide in der Klinik und Poliklinik für Hämatologie, Zelltherapie und Hämostaseologie am Universitätsklinikum Leipzig, wollten im Rahmen der Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ schon sehr exakt über diese neuartigen Therapien informieren. Und ohne ein gewisses Grundwissen sind diese neuen Therapien, die so viel Hoffnung geben, nicht zu verstehen.

Bisher gab es im Grunde zwei Möglichkeiten, Leukämien und Lymphomen zu begegnen: die Hochdosis-Chemotherapie plus anschließender Rückgabe zuvor gewonnener eigener Blutstammzellen und die Hochdosis-Chemotherapie plus anschließender Gabe fremder Blutstammzellen. Bei beiden Varianten wird per Hochdosis-Chemotherapie das blutbildende System des Körpers, das Knochenmark, zerstört, weil es falsch arbeitet.

Bei Variante 1 werden danach eigene gesunde Blutstammzellen genutzt, um das Knochenmark wieder aufzubauen. Bei Variante 2 kommen fremde gespendete Blutstammzellen zum Einsatz, die dem Patienten ein neues Immunsystem bescheren. Das wird seit rund 60 Jahren so gemacht und ist immer weiter verbessert worden.

Heute gehört die allogene Stammzelltherapie zu den medizinischen Routineverfahren. Auch die Zahl der Spender ist recht hoch: Sie beträgt in Deutschland fünf bis sechs Millionen. Zudem, heben die Leipziger Wissenschaftler hervor, bestehe heute die Möglichkeit, auch bei nicht hundertprozentig übereinstimmenden Gewebemerkmalen Spenden zu verwenden.

Die Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ Nächster Termin: 22. September Thema: Alzheimer nicht nur im Alter – die unerkannte Krankheit Referent: Prof. Joseph Claßen

Aber der medizinische Fortschritt geht weiter. Nunmehr steht mit der CAR-T-Zelltherapie ein ziemlich raffiniertes Verfahren gegen die raffinierten Krebszellen zur Verfügung. CAR ist die Abkürzung für chimärer Antigenrezeptor, wobei chimär heißt, dass dieser Rezeptor aus Bestandteilen zusammengesetzt wird, die eigentlich nicht zusammengehören. Durch diesen CAR können Immunzellen die Krebszellen, die sich gern tarnen, erkennen und bekämpfen.

Im Rahmen der CAR-T-Zelltherapie werden dem Patienten T-Zellen entnommen und im Labor mit dem CAR ausgestattet. Klingt einfach, ist aber ein höchst anspruchsvoller Prozess. Am Ende bekommt der Patient seine „scharf gemachten“ Zellen per einmaliger Infusion zurück. Am Ende stehen zum Teil spektakuläre Therapieerfolge bei Krebspatienten mit weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen.

Soweit die gute Nachricht. Die schlechte besteht aus zwei Teilen: Erstens sind auch bei dieser modernen Therapie heftige Nebenwirkungen möglich. Deshalb muss vor der Behandlung genau geprüft werden, welcher Patient den Nebenwirkungen widerstehen kann. Zweitens ist die CAR-T-Zelltherapie derzeit nur für einige Krebserkrankungen anwendbar – was aber gleich zum Blick in die Zukunft führt.

Die Leipziger Ärzte sehen gute Chancen, dass mit dieser Therapie auch andere Krebserkrankungen behandelt werden können. Zudem sei ein Ziel, Präparate „aus dem Regal“ verwenden zu können, statt bisher für jeden einzelnen Patienten seine spezielle Spritze herzustellen.

UKl aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Für diese Ziele forscht und arbeitet mit SaxoCell ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern der Universitätsmedizin Leipzig, des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI), der TU Dresden sowie des Klinikums Chemnitz, der erst jüngst eine Millionenförderung zugesprochen bekam.

Die Zukunftsaussichten für die neuen Zell- und Gentherapien führten zur Frage des Moderators von „Medizin für Jedermann“ Prof. Dr. Roth: Wird die bisherige Therapie aus Hochdosis-Chemo plus Stammzelltransplantation von der CAR-T-Zelltherapie abgelöst? Nein, sagte Dr. Herling. Die bisherige Therapie sei bewährt und koste pro Patient nur eine vierstellige Summe. Die neue Therapie hingegen schlage pro Patient mit einer sechsstelligen Summe zu Buche.

Von Uwe Niemann