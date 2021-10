Neues Medikament macht Hoffnung beim Kampf gegen Alzheimer

Leipzig

Was ist der Unterschied zwischen einer Leiter und einer Treppe? Der Patient überlegt und sagt dann: Tja, die Leiter, die geht man hoch. Und die Treppe kann man hoch- und runtergehen. Prof. Dorothee Saur, Leitende Oberärztin in der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), will mit diesem Video-Interview bei ihrem Vortrag in der Reihe „Medizin für Jedermann“ deutlich machen, wie sich eine Demenz, die in den meisten Fällen eine Alzheimererkrankung ist, zeigt.

„Das Leitsymptom von Alzheimer ist eine Störung des Langzeitgedächtnisses“, erläutert die Neurologin. „Dazu kommen Störungen der Orientierungsfähigkeit, beim Benennen von Gegenständen und Personen, des visuell-räumlichen Vorstellungsvermögens und des Antriebs.“ Wie bei dem alten Herrn im Beispiel gesellt sich oft noch ein fehlendes Bewusstsein für diese Störungen dazu. Verlegen Sie oft Sachen? Verlaufen Sie sich manchmal? Nein, das kommt bei mir nicht vor.

Nächster Termin „Medizin für Jedermann“ Thema: Universitätsklinikum Leipzig – vom Waisenhaus zur Hightech-Medizin Referent: Dr. Thomas M. Goerlich Mittwoch, 3. November 2021, 18.15 bis 19.30 Uhr Mehr Infos unter www.uniklinikum-leipzig.de

Prof. Saur erläutert dann, wie die Krankheit zu ihrem Namen kam: Der Arzt Alois Alzheimer traf 1901 eine Patientin, die, wie es damals hieß, unter „Altersblödheit“ litt. Dies wurde auf den Lebenswandel der betreffenden Personen zurückgeführt. Doch Dr. Alzheimer interviewte die 51-jährige Frau sehr genau. Als sie später starb, konnte er ihr Gehirn untersuchen und stellte fest: Es sah ganz anders aus als bei anderen Menschen. Zwischen den Hirnwindungen war sehr viel Platz. Und er fand, dass im Gehirn „Eiweißmüll“ abgelagert war – dies ist noch heute das Merkmal der Alzheimerkrankheit.

Wenn die Ablagerung verhindert oder sogar eine vorhandene Ablagerung beseitigt werden könnte – das wäre die Lösung. Denn die Ansammlung der Eiweiße kann man heute inzwischen bestens feststellen, auch ohne den Patienten das Hirn zu entnehmen.

Per Positronen-Emissions-Tomographie, per Hirnwasser-Diagnostik, bald sogar im Blut können Alzheimer-Anzeichen gefunden werden. Das Hauptproblem aber war bisher, dass von den vielen Medikamenten keines eine Heilung, ja nicht einmal eine Verlangsamung der Krankheit erreichte.

„Seit Juni ist ein Medikament in den USA zugelassen worden, dass Eiweiß-Ablagerungen tatsächlich reduziert“, so Prof. Saur. „Das brachte immerhin das Ergebnis, dass keine weitere Verschlechterung eintrat. In folgenden großen Studien wurde indes kein klinischer Nutzen festgestellt: Zwar wurde ein Eiweißstoff reduziert, für die Patienten brachte dies aber keine Verbesserung.“

Dennoch wird Ende dieses Jahres die Zulassung des Medikaments in Europa erwartet. Das macht Patienten im Frühstadium und ihren Angehörigen Hoffnung, wenigstens ein Fortschreiten der Krankheit zu verhindern.

Von Uwe Niemann