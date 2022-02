Oma Ruth ist treuer Fan des UKL-Magazins „Liebigstraße aktuell“

Leipzig

Als Ruth Regenspurger geboren wurde, war ein gewisser Heinrich Brüning Reichskanzler, der Benzinpreis lag bei 0,39 Reichsmark pro Liter und Marlene Dietrichs Weltkarriere begann dank des „Blauen Engel“. Oma Ruth – so dürfen wir sie jetzt mal nennen – wurde 1930 geboren und ist damit noch bis zum nächsten Geburtstag im März 91 Jahre alt. Und sie ist die Großmutter von Juliane Kücükkaya, Krankenschwester auf der Station G 3.2 – Gastroenterologie/Hepatologie.

Die beiden sind nicht einfach nur Großmutter und Enkelin; Juliane verbindet ein wenig mehr mit ihrer Oma Ruth. 2010 begann Juliane Kücükkaya ihre Ausbildung am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Und seitdem bringt sie ihr die Patientenzeitung regelmäßig mit. Es ist ein Ritual geworden, und Oma Ruth fragt regelmäßig nach, wann denn das neue Heft erscheine.

„Wir haben ein sehr enges Verhältnis“, erzählt Schwester Juliane, „meine Oma will einfach wissen, was auf der Arbeit ihrer Enkelin passiert. Durch die Zeitung fühlt sie sich gut informiert. Sie liest mit einer Lupe, mit dem handlichen Format kommt sie gut zurecht.“

Oma Ruth beim Studium der UKL-Patientenzeitung. Quelle: privat

Sie lese eigentlich alles „querbeet“, berichtet Schwester Juliane. Ihre Oma sei zwar körperlich gebrechlich, aber geistig völlig rege und jung geblieben. Besonders die Kreuzworträtsel hätten es ihr angetan: „Sie wünscht sich ein noch größeres Rätsel mit mehr Fragen“, lacht die UKL-Krankenschwester. Die gelesenen Exemplare werden dann auch längere Zeit aufbewahrt.

Juliane besucht ihre Großmutter, die in ihrer eigenen Wohnung wohnt, an so ziemlich jedem Tag und verbringt mit ihr Zeit, geht für sie und mit ihr einkaufen und macht die Wohnung sauber.

Die enge Beziehung kommt nicht von ungefähr: Juliane ist viele Jahre bei Oma Ruth aufgewachsen, nachdem ihre Mutter früh an Krebs verstorben war. Die Erkrankung der Mutter machte sie frühzeitig mit dem Umfeld einer Klinik vertraut. „Und es war auch der Grund, warum ich Krankenschwester geworden bin“, erklärt sie. „Und ich wollte hier am UKL meine Ausbildung machen und nirgendwo sonst.“ Oma Ruth hätte sie bei der Wahl ihres beruflichen Weges zudem immer unterstützt.

UKL aktuell Mehr News und aktuelle Informationen aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Ihre Großmutter wurde so für Juliane Kücükkaya zum mütterlichen Ersatz: „Sie hat mich Normen und Werte gelehrt, und das wende ich bis heute auch bei meinen Patienten an“, sagt sie.

Seit 2015 arbeitet Schwester Juliane auf der Station G 3.2. „Es ist eine große Station. Unsere Patienten sind oft sehr krank“, berichtet sie. Die Arbeit habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen – ganz unabhängig von Corona.

Auch ihr Team erlebte viele Wechsel. „Ich bin sozusagen schon ein ‚alter Hase‘ auf Station“, schmunzelt die 27-Jährige. „Doch“, und das betont sie ausdrücklich, „habe ich über die Zeit die Station und mein Team lieben gelernt.“ Denn hier auf der G 3.2 werde es nie langweilig, und jeden Tag nach Schichtende habe man wieder etwas Neues gelernt.

„Und abschalten kann ich ganz leicht, denn nur fünf Minuten von mir zu Hause wartet meine Oma auf mich“, sagt Schwester Juliane, packt die neue Ausgabe der „Liebigstraße aktuell“ ein und freut sich schon, diese mit Oma Ruth anzuschauen. Denn dieses Mal sind sie ja selbst drin.

Von Markus Bien