Patient und Kunstmaler René Rose stellt seine Bilder im UKL aus

Leipzig

„Schon als kleines Kind habe ich gern gemalt. Später habe ich die alten Meister bewundert und als Autodidakt versucht, es ihnen nachzutun. Immerhin kann ich seit 25 Jahren so gut malen, dass meine Bilder tatsächlich gekauft werden“, lächelt der 47-Jährige aus Penig.

Ob Äpfel, die im Licht glänzen, oder alte Gassen seines Heimatortes – eines verbindet die Gemälde immer: die Farbenfreude. „Ich treibe es gern bunt“, bestätigt er lachend. „Nicht, dass ich nicht auch Schwarz-Weiß beherrsche. Aber kräftige Farben geben am besten den Spaß am Leben wieder, den ich vermitteln will.“

Dabei leidet René Rose seit seiner Geburt an Mukoviszidose. Dies ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der in den Zellen zäher Schleim entsteht, der lebenswichtige Organe wie Lunge oder Leber nach und nach verstopft und funktionsunfähig macht.

Ständige ärztliche Betreuung

Deshalb braucht der Maler Zeit seines Lebens eine ständige ärztlicher Betreuung. Die erfolgt seit 2002 in den Fachbereichen Pneumologie und Endokrinologie des Universitätsklinikums. „Von den Lungenexperten werde ich hier seit Jahren sehr gut betreut. Und inzwischen wirken die Medikamente so gut, dass ich von meiner Krankheit fast nichts merke“, erzählt er. „Insofern sehe ich meine Ausstellungen, die mir immer wieder ermöglicht werden, auch als ein Dankeschön an Ärzte und Schwestern.“

Vor 15 Jahren hatte er als Patient gesehen, dass in verschiedenen Bereichen des Klinikums Bilderausstellungen zum Anschauen einladen. Er fragte nach, ob auch er seine Gemälde zeigen kann – und wurde mit offenen Armen aufgenommen. Jetzt zeigt René Rose zum dritten Mal einige Bilder und freut sich, wenn andere sich daran erfreuen.

„Am meisten arbeite ich mit Acrylfarbe auf Karton“, so der Peniger Maler. „Ich habe auch schon Bleistift- und Tuschezeichnungen angefertigt. Aber mit Acryl habe ich genau das herrliche Farbspektrum, mit der ich Lebensfreude versprühen will.“

Angefangen hat er mit Auftragsmalerei, also mit bestimmten Häusern, Grundstücken oder Stadtansichten in Penig. Die lagen Interessenten am Herzen, manche haben da ihr Leben zugebracht und wollten mit dem Bild ihre Erinnerungen konservieren. Jetzt steht allerdings seine eigene Kreativität im Mittelpunkt, wofür er verschiedene Techniken und viele Stilrichtungen der Malerei verwendet.

Zu Hause hat er ein Arbeitszimmer, in dem er ungestört malen kann. „Für ein Bild brauche ich etwa zehn verschiedene Pinsel, von ganz fein bis ziemlich breit. Gerade bei den feinen Pinseln ist der Verschleiß ziemlich groß, da muss man immer wieder nachkaufen. Und auch die Farbe ist nicht billig. Denn da ist richtige Künstlerfarbe angeraten, sonst wird das nichts. Und Qualität hat eben ihren Preis.“

Ausstellungen, die er nicht nur im Uniklinikum wahrnimmt, sind für ihn aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen will er sich als Künstler präsentieren, um damit auch Reaktionen auf seine Bilder zu erfahren. Zum anderen geht es natürlich um das schnöde Geld, also um das Verkaufen der Bilder. Denn sonst wäre das schönste Bild einfach nur für die Katz.

Von Uwe Niemann