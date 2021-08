Patientenbeirat Krebsmedizin am UCCL gegründet

Am Universitären Krebszentrum Leipzig (UCCL) hat sich ein „Patientenbeirat Krebsmedizin“ gegründet. Ziel ist es, die Perspektive von Patientinnen und Patienten noch stärker in die Weiterentwicklung der Patientenversorgung und Forschung einfließen zu lassen. Im Juli fand online das Auftakttreffen statt. Weitere Treffen sind vierteljährlich geplant.

„Die Bedürfnisse und Erfahrungen von Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen in die Forschung und strategische Ausrichtung des Krebszentrums einzubinden, ist uns ein besonderes Anliegen“, betont Florian Lordick, Direktor des UCCL am Universitätsklinikum Leipzig. „Seit 2019 gibt es beispielsweise den vom UCCL initiierten ‚Runden Tisch der Selbsthilfe‘, der von den onkologischen Selbsthilfegruppen in der Region Leipzig sehr gut angenommen wird. Mit dem ‚Patientenbeirat Krebsmedizin‘ gehen wir nun den nächsten konsequenten Schritt und etablieren auch für den Bereich der Forschung eine starke Plattform zur Patientenmitwirkung und -vernetzung.“

Erste gemeinsame Ziele formulierte der neu gegründete Patientenbeirat bei einem Auftakttreffen im Juli: So sollen der Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen, Medizinern und Forschenden gefördert, patientenorientierte Forschungsfragen entwickelt und Patienten als Experten bei konkreten Forschungsprojekten einbezogen werden. „Die Sicht der Betroffenen auf unsere Aktivitäten, beispielsweise bei wissenschaftlichen Projekten oder bei der Erarbeitung von Patienteninformationen, ist uns sehr wichtig. Hier können spannende Synergien entstehen“, so Mitinitiatorin Astrid Schnabel, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin am UCCL.

Auch auf Patientenseite besteht großes Interesse an einer Zusammenarbeit: „Ich möchte, dass andere von meinen Erfahrungen profitieren“, wie Doreen Fiedler, Patientin am UCCL, sagt. Patientin und Hausärztin Dr. Judith Künstler ergänzt: „Großes Potenzial sehe ich beispielsweise in der Möglichkeit, direkt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Austausch zu treten, bei Projekten zu beraten oder sogar Impulse für ganz konkrete Forschungsfragen zu geben.“

Die Treffen des „Patientenbeirats Krebsmedizin“ sind vierteljährlich geplant und finden im Hybridformat statt – die Teilnahme wird sowohl vor Ort als auch virtuell möglich sein. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 6. Oktober 2021.

Interessierte, die sich in die Arbeit der neuen Patientenvertretung einbringen möchten, können sich an das Team des UCCL wenden:

per E-Mail an ag-patientenkompetenz@medizin.uni-leipzig.de oder telefonisch unter 0341 / 97 12 560.

