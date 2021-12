Patiententag Lebertransplantation: Corona-Virus ist hochgradige Gefahr

Leipzig

„Wir hatten gehofft, unsere Patienten und deren Angehörige in diesem Jahr wieder persönlich begrüßen zu können“, sagte Prof. Thomas Berg, Leiter des Bereichs Lebererkrankungen am UKL. „Aufgrund der aktuellen Coronasituation haben wir uns aber entschieden, dass der Schutz der Patienten an erster Stelle steht und die Veranstaltung deshalb erneut online stattfinden muss.“

Gemeinsam mit Prof. Daniel Seehofer, Leiter des Bereichs Leberchirurgie am UKL, moderierte Prof. Berg die Veranstaltung, bei der auch Vertreter von Patientenvereinigungen wie Lebertransplantierte Deutschland e.V. und das Netzwerk Spenderfamilien vertreten waren.

In Vorträgen informierten Experten des UKL über Aspekte von postmortalen Organspenden, die nicht-invasive Diagnostik von Lebenstransplantaten oder die Gefahr von Gallenwegs-Komplikationen nach der Transplantation. Ein transplantierter Patient schilderte seine eigenen Erfahrungen, die er vor und nach der Operation sammelte. Am Ende der Veranstaltung konnte mit allen Referenten diskutiert werden.

Prof. Thomas Berg, Leiter des Bereichs Lebererkrankungen am UKL Quelle: Stefan Straube

Auch das wichtige Thema „COVID-19 und Lebertransplantation“ wurde behandelt. Laut Prof. Berg zeigen Studien, dass die Gefahr, schwer an einer SARS-CoV-2-Infektion zu erkranken, im Langzeitverlauf nach Transplantation relativ gering sei, wenn die Transplantatfunktion stabil sei und keine weiteren Begleiterkrankungen vorlägen. Höher sei das Risiko jedoch direkt nach Transplantation.

Deshalb gelte gerade für das erste Jahr nach der Transplantation besondere Vorsicht. „Für die Patienten auf der Warteliste für eine Lebertransplantation stellt diese Virusinfektion jedoch eine hochgradige Gefährdung dar“, betonte der Leipziger Leberexperte. „Deshalb wird ihnen und auch den Angehörigen dringend eine Impfung spätestens zum Zeitpunkt der Listung zur Transplantation empfohlen. Nur so können Infektionen wirksam verhindert werden.“

Wie Prof. Berg weiter sagte, werden auch in der jetzigen Pandemiephase der stetig ansteigenden Inzidenzzahlen die Transplantationen am UKL fortgesetzt, was eine hohe Disziplin und Konzentration aller Beteiligten verlange.

Von Uwe Niemann