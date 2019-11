Leipzig

Informationen rund um die Nierentransplantation geben am Sonnabend, den 30. November, Ärzte des Universitätsklinikums Leipzig und bereits operierte Patienten. „Unser Patientenseminar richtet sich besonders an diejenigen, die noch Unsicherheiten mit Blick auf eine Transplantation haben“, so Prof. Dr. Tom Lindner, Leiter des Bereichs Nephrologie am UKL.

„Das könnte der Patient mit Nierenproblemen sein, der noch vor der Dialyse mehr über die Möglichkeiten einer Nierentransplantation wissen will. Oder der Dialysepatient, der sich nicht sicher ist, ob er sich transplantieren lassen soll. Generell widmen wir uns Fragen widmen wie: Was ist für eine Lebendspende zu tun? Wie läuft eine Organspende ab? Welche Nebenwirkungen können nach einer Transplantation eintreten? Was ist für die Rente zu beachten? Bei unseren Antworten werden keine Probleme verschwiegen. Schließlich hat jeder Patient das Recht zu wissen, welche Folgen eine Transplantation haben kann. Denn die Operation ist nicht nur ein Austausch eines defekten Organs; für die Betroffenen steckt viel mehr dahinter, so Prof. Lindner.

Dieses Jahr wird der Fokus neben allgemeinen Fragen um die Transplantation vorwiegend auf dem Wartelistenmanagement und den Diabetes mellitus nach Transplantation liegen. Und zu maximaler Transparenz sollen die Berichte von Transplantieren beitragen, die über ihren konkreten Fall erzählen.

Patientenseminar „ Nierentransplantation“ Samstag, 30. November, 10 bis 14 Uhr Liebigstraße 20, Hörsaal im Haus 4

