Ziel des Besuches war es mit den Beschäftigten über die Herausforderungen bei der Bewältigung der Pandemie ins Gespräch zu kommen und sich bei Prof. Sebastian Stehr, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, über die Arbeit des sächsischen „Kleeblatt“-Koordinators zu informieren.

Zudem überraschte er die Mitarbeitenden der Corona-Intensivstation mit der Übergabe einer Kopie des Turiner Grabtuchs, das er vom ehemaligen Patienten Felice Perani bei seinem Besuch in Rom überreicht bekommen hat. Dieses Geschenk gab der Ministerpräsident nun an die Menschen weiter, die im Frühjahr 2020 Perani und seinen Landsmann am UKL behandelt hatten. „Sie haben mit der Behandlung der Patienten aus Bergamo nicht nur Kranken geholfen, sondern auch sehr viel getan für die Beziehung zwischen Deutschland und Italien, für Europa insgesamt, mehr, als die Politik vermag“, so der Ministerpräsident.

Er nutzte zudem auch die Gelegenheit, um der COVID-Normalstation einen Besuch abzustatten und vor Ort mit den Mitarbeitern sowie Patienten zu sprechen. Zuvor hatte Ministerpräsident Kretschmer bereits das einen Tag zuvor eingerichtete und vom UKL betriebene Impfzentrum im Paulinum der Universität Leipzig am Augustusplatz besucht.

