Leipzig

Den Schulterexperten des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) stehen die modernsten Möglichkeiten der Arthroskopie – auch Gelenkspiegelung genannt – zur Verfügung. Kleine Schnitte, weniger Schmerzen, schnellere Genesung – Präzisionschirurgie eben, wie die UKL-Spezialisten es selbst bezeichnen. Zum „Tag der Arthroskopie“ am 1. Februar 2022 gaben sie bei einer Fachveranstaltung aktuelles und neues Wissen an ärztliche Kolleginnen und Kollegen weiter.

Als Arthroskopie bezeichnet man Eingriffe an Gelenken, die nur sehr kleine Schnitte für Operationsinstrumente erfordern. Durch diese kleine Öffnung wird das stabförmige Arthroskop eingeführt, das dank Licht und Kamera einen Blick ins Gelenk erlaubt. Durch weitere Zugänge können Operateure Werkzeuge hinzufügen und alle notwendigen Eingriffe vornehmen.

Doch noch immer bestünden rund um das Thema Arthroskopie zu viele Vorurteile, weiß Prof. Pierre Hepp, Leiter des Bereichs Arthroskopische & Spezielle Gelenkchirurgie / Sportverletzungen am UKL, zum Beispiel, dass grundsätzlich zu viele OPs oder Spiegelungen vorgenommen würden.

„Uns geht es darum zu zeigen, dass diese minimal-invasive chirurgische Technik unseren Patienten viele Vorteile bringt: kleine statt große Schnitte, kürzere stationäre Aufenthalte und weniger Schmerzen. Das haben Studien klar belegt“, betont Prof. Hepp. „Wir können dank dieser Technik im Gelenk quasi um die Ecke schauen.“

„Klassiker“ für Schulterfrakturen: Seniorenstürze oder mit Fahrrad zwischen Straßenbahnschienen

Eine Reihe von Schulterfrakturen kann mit Hilfe der Arthroskopie präziser therapiert werden. „Bei unserer Fachveranstaltung am 1. Februar, dem dritten ‚up2date-Symposium Schulter’, konnten wir Spezialisten anderer Kliniken, aber durchaus auch interessierten Allgemeinmedizinern, die Möglichkeiten und die Grenzen der arthroskopischen Chirurgie bei der Versorgung von Brüchen im Schulterbereich darstellen und näher erläutern“, erklärt PD Dr. Jan Theopold, Geschäftsführender Oberarzt und Stellvertretender Bereichsleiter.

Zirka 250 Patienten mit Brüchen an der Schulter operieren die UKL-Gelenkchirurgen im Jahr. Ursachen sind oftmals Stürze aller Art. „Gerade in Städten mit Straßenbahn, zu denen ja auch Leipzig gehört, erleben wir dies immer wieder: Fahrradfahrer geraten mit ihren Rädern zwischen die Schienen und stürzen schwer. Sehr oft ist dann das Schlüsselbein oder das Schultereckgelenk verletzt“, erläutert PD Dr. Theopold.

„Oder nehmen wir die Frakturen bei Oberarmköpfen“, ergänzt Prof. Hepp, „eine geradezu klassische Sturzsituation bei älteren Menschen. Auch hier können wir arthroskopisch die Frakturfolgen behandeln, genau wie bei Brüchen der Schulterpfanne, über die wir zum Beispiel in unserer Veranstaltung informiert haben.“

Konservative Behandlung bei bestimmten Frakturformen

Auf der Programm-Agenda stand gleichwohl auch ein Blick auf die konservative Behandlung von Oberarmkopf-Frakturen. „Konservativ zu behandeln heißt nicht etwa, nichts zu tun, sondern nicht oder nicht gleich chirurgisch zu therapieren“, sagt Prof. Hepp. Bei dieser Methode werde die Schulter eine zeitlang ruhiggestellt, idealerweise begleitet von physiotherapeutischen Einheiten.

Regelmäßige Kontrollen durch die Ärzte und das Nachhalten des Heilungsprozesses schlössen sich selbstverständlich an. „Diese Therapieform bietet sich allerdings nur bei bestimmten Frakturformen an oder bei Patienten mit Vorerkrankungen wie Herzbeschwerden, die nicht operiert werden könnten“, so Dr. Theopold.

Von Markus Bien