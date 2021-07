Seelsorger am UKL blicken auf anderthalb Jahre Covid-19 zurück

Leipzig

„Ich besuchte einen Patienten auf der Covid-Station. Mein Gesichtsschild lief so an, dass ich mich bemühen musste, eine Stelle zum Durchgucken zu finden, um dem Mann ins Gesicht sehen zu können. Er war sehr optimistisch, diese Isolationsstation bald ­wieder verlassen zu können. Doch es kam anders. In diesem Moment dachten wir nicht, dass das unser letztes Gespräch sein sollte. Wenige Tage später fiel er ins Koma und starb eine Woche später. Ich war bei ihm, als er im Koma lag. Ich war bei ihm, wenige Minuten, bevor er starb“, erinnert sich Matthias Deckwart (56).

Für den katholischen Gemeindereferenten, der seit 2018 am Universitätsklinikum tätig ist, und die anderen Seelsorger begann mit der Pandemie vor rund anderthalb Jahren wie für alle eine besondere Zeit. „Unter anderem erweist sich die Gesichtsmaske bis heute als eine Behinderung bei der Kommunikation“, sagt Michael Bauer (56), der evangelische Pfarrer, der seit 2019 auf den Stationen unterwegs ist, um mit Patienten zu sprechen, die Beistand brauchen.

Die Gesichtsverhüllung belastet nicht nur die Seelsorger, sondern auch die Patienten. Auch er nennt beim Blick zurück ein trauriges Erlebnis: „Ich kam ans Bett eines Patienten, der im ­Sterben lag. Seine Frau saß mit am Bett und wir nahmen Abschied von ihm. Wenn man sich dabei einander nicht richtig ins Gesicht sehen kann, beeinträchtigt das die ­Atmosphäre in einer Trauersituation.“

Die Pandemie habe nicht nur das Leben vieler und die Kraft aller gekostet, sondern auch Veränderungen bewirkt, sagen die Seelsorger. „Die Wertschätzung füreinander tritt deutlicher zutage“, so Matthias Deckwart. „Viele auf Station sagen jetzt: ,Danke, dass Sie da waren.’ Das hat mich überrascht und angenehm berührt.“

Sein Kollege Bauer ergänzt: „Die Mitarbeiter der Stationen haben gemerkt, dass es entlastend für alle Beteiligten sein kann, wenn ein Seelsorger da ist. Die tagtäglichen Krisensituationen, besonders auf den Covid-Stationen, belasteten alle Beteiligten und haben uns ein Stück zusammenrücken lassen. In der Neonatologie, in der es leider auch einige Nottaufen gab, und bei manchem Abschiednehmen auf anderen Stationen, haben Schwestern und Ärzte mit hohem Engagement trotz der Pandemie-Einschränkungen unheimlich viel möglich gemacht. Dafür waren die Angehörigen und auch wir Seelsorger sehr dankbar.“

Gerade in der besonders angespannten Zeit des Besucherstopps stand den Patienten nur das Personal als Gesprächspartner zur Verfügung. „Da wurden der Pfarrer und der Gemeindereferent auch von Menschen in Anspruch genommen, die sonst nicht diesen Kontakt gesucht hätten“, sagt Matthias Deckwart. „Wir wurden auf dem Gang angesprochen und haben versucht, für jeden ein paar Minuten Zeit zu finden.“

Die Seelsorger hoffen, dass die Welt bald wieder zur Normalität zurückkommt. Sie wissen sich dabei in guter Gesellschaft mit Patienten und Mitarbeitern. „Auch wir Seelsorger dürfen große Hoffnungen haben und wünschen auch allen Patienten und Mitarbeitern, dass sie in Erfüllung ­gehen.

Von Uwe Niemann