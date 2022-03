Seltene Erkrankungen: Selbsthilfegruppen bilden Netzwerk

Leipzig

Laut Prof. Dr. Johannes Lemke, Leiter des UZSEL und Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Leipzig, sollte die Veranstaltung zugleich virtuelle Plattform für Begegnungen bieten, Betroffene von seltenen Erkrankungen und deren Angehörige, Selbsthilfevereinigungen sowie Ärzt:innen und Wissenschaftler:innen, Pflegekräfte und Therapeut:innen, Politik und Gesellschaft zusammenführen.

In Deutschland und in Europa wird eine Erkrankung selten genannt, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen daran leiden. Insgesamt sind von den etwa 7000 einzelnen seltenen Krankheiten allein in Deutschland mehrere Millionen betroffen. „Die einzelne Krankheit haben vielleicht nur wenige“, so Prof. Lemke, „doch in der Gesamtsumme machen die seltenen Erkrankungen einen beträchtlichen Anteil aller Patienten aus.“

Auf der öffentlichen Online-Veranstaltung berichtete zuerst das Zentrum, was es im vergangenen Jahr geleistet hatte. Zudem wurde über eine aktuelle Studie des Zentrums informiert, welche den Nutzen aufzeigt, den eine frühzeitige genetische Diagnostik bei seltenen Erkrankungen mit Entwicklungsverzögerungen in der Patientenversorgung bringt.

Im zweiten Teil des Webcast ging es dann um Selbsthilfegruppen. Das Leipziger Gesundheitsamt stellte vor, wie Betroffene Unterstützung und Orientierung durch Selbsthilfekontaktstellen finden. Auf Initiative eines chronisch Kranken wird gegenwärtig ein Netzwerk gegründet, das den Selbsthilfegruppen organisatorische Hilfe geben kann.

„Das Netzwerk Selbsthilfe Seltene Erkrankungen Leipzig, kurz NESSEL, soll den Austausch der einzelnen Gruppen ermöglichen. Dabei stehen oft organisatorische Fragen im Mittelpunkt, beispielsweise was man bei der Finanzierung der Selbsthilfearbeit beachten muss“, so der Initiator Dirk Backmann. „Da muss nicht jede Gruppe aus Fehlern lernen, sondern kann von den Erfahrungen anderer profitieren.“

In Teil drei standen Corona-Impfungen bei seltenen Erkrankungen im Mittelpunkt. „Impfungen werden bei seltenen Erkrankungen oft kritischer gesehen als notwendig“, so Prof. Johannes Lemke. „Deshalb haben wir im Webcast versucht, alle Fragen zum Thema durch Spezialisten beantworten zu lassen.“

Von Uwe Niemann