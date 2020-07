Leipzig

Um auch während der Sommer­ferien in Sachsen alle Anfragen nach lebensrettenden Blutprodukten bedarfs­gerecht erfüllen zu können, ruft die Blutbank des Leipziger Uni­versitätsklinikums (UKL) jetzt verstärkt zum Blutspenden auf. Vom 20. Juli bis 29. August können Blutspender darüber hinaus an der diesjährigen Sommeraktion der Blutbank teilnehmen und sich die Chance auf ­attraktive Gewinne sichern.

„Wir hoffen jedes Jahr auf Sommerferien ­ohne nennenswerten Blutspenderrückgang. Dennoch müssen wir mit diesen ­‚saisonalen Schwankungen’ in der Spender­-Bereitschaft einfach rechnen. Denn gerade in den Sommermonaten ­führen oftmals ungünstige Wetterbedingungen wie hohe, Kreislauf belastende Temperaturen dazu, dass Spender ihre Blutspende auf kältere Tage verschieben. In Ferienzeiten müssen wir stets alle Hebel in Bewegung setzen, um bei der Blutversorgung nicht in eine kritische Mangel­situation zu steuern“, so Prof. Reinhard ­ Henschler, Direktor des Instituts für ­Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Lange Urlaubsperioden wie die Sommerferien seien oftmals auch Durststrecken, da viele Spender ihre Blutspende auf die Zeit nach ihrer Rückkehr verlegen. „Wenn Spender ihren Urlaub in einem vom Robert Koch-Institut benannten Risikogebiet verbracht haben kann es passieren, dass wir sie vorerst nicht zur Spende zulassen dürfen. Das betrifft beispielsweise Risikogebiete für Malaria oder ganz aktuell SARS-CoV-2. Diese Spendewilligen müssen wir leider für mindestens vier Wochen von einer Blutspende ausschließen“, sagt Reinhard Henschler und betont: „Aus diesem Grund bitten wir alle Blutspendewilligen herzlich, noch vor Urlaubsantritt eine Blutspende bei uns zu leisten, damit wäre uns wirklich schon sehr geholfen.“

Blutbank-Sommeraktion

Vom 20. Juli bis zum 29. August findet die Blutbank-Sommeraktion mit einem attraktiven Gewinnspiel statt. Jeder Spender in diesem Zeitraum kann an der Aktion teilnehmen, bei der untern anderem Fitness-Armbänder, Lautsprecherboxen und Gutscheine für die Ticketgalerie Leipzig verlost werden. Auch bereits ­registrierte Blutspender, die einen Neuspender motivieren, können bei der Aktion mitmachen. Voraussetzung ist, dass der geworbene Neuspender zur Spende zugelassen wird. Die Sommeraktion der Blutbank läuft in allen Spende-Einrichtungen und bei allen Blutspendeaußenterminen.

Informationen zur Blutspende

Wer gern helfen möchte, kann unter der Telefonnummer 0341 / 97 25 393 seinen persönlichen Spendetermin vereinbaren (eine Terminvereinbarung ist derzeit für ­jede Spendeart notwendig). Fast jeder kann Blut spenden, der mindestens 50 Kilogramm wiegt und sich gesundheitlich fit fühlt. Zur Spende ist der gültige Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Informationen zur Aktion und zum ­ Blutspenden am UKL gibt es unter:

www.blutbank-leipzig.de und www.uni-klinikum-leipzig.de/sommeraktion

Von Anja Grießer