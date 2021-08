Sommerkonzerte im Botanischen Garten

„Summertime – Musik im Garten“ heißt eine Konzertreihe unter freiem Himmel, die in den Sommermonaten immer sonntags in den Botanischen Garten der Universität Leipzig einlädt. Jeweils ab 15 Uhr sind die Musiker und Musikerinnen zu hören.

Am 8. August spielt das „SUM II-Trio“ Swing und modernen Blues, Hard Bop und Latin Jazz, am 22. August ist das Trio „Just for Swing“ zu hören. Das Konzert am 29. August gestaltet Ronja Sophie Putz an der Violine.

Es gebe eine begrenzte Anzahl von Stühlen, die abstandsgerecht aufgestellt werden. Auch eigene Stühle seien gern willkommen, ebenso flanierende Zuhörer, die mit Abstand lauschen wollen, teilen die Veranstalter mit.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Musiker und den Förderkreis des Botanischen Gartens wird gebeten. Der Botanische Garten befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Gelände des Uniklinikums, die Eingänge sind in der Johannisallee und in der Linnéstraße.

Von PM