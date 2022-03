Prof. Dr. Dr. Till Köhne setzt als Direktor der Poliklinik für Kieferorthopädie auf modernste Behandlungsmethoden. So werden – nicht nur für Sportmundschutze, sondern generell für alle kieferorthopädischen Maßnahmen – keine herkömmlichen Gebissabdrücke per Abdrucklöffel angefertigt, sondern der Mundraum gescannt.

„Damit bleiben den Patienten Würgereiz, unguter Geschmack oder Atmungsprobleme beim Abdruck erspart“, so Prof. Köhne. „Die erfassten Daten können am Bildschirm direkt weiterverarbeitet werden. Am Ende entsteht per 3D-Drucker eine exakte Kopie des Gebisses. Daran kann dann der Zahntechniker die nötige Zahnspange oder Retentionsschiene anpassen.“

Der Kieferorthopäde hat vor seinem Wechsel nach Leipzig in Wien gearbeitet, dort ist die volldigitale Patientenversorgung an der Tagesordnung. „Ich freue mich, dass ich meine Erfahrungen nun auch in Leipzig anwenden kann. Vor allem komplizierte Aufgaben, wie die Versorgung von Menschen mit Kieferfehlstellungen, sind durch die digitalen Möglichkeiten leichter zu lösen und vor allem: Die Behandlung ist angenehmer für die Patienten.“

Wie Prof. Köhne betont, sind die Scans strahlungsfrei. „Wir nehmen kein Röntgen des Mundraumes vor, sondern das Scannen erfolgt mit Licht. Dabei führe ich, einfach ausgedrückt, einen dicken Kugelschreiber über die Zahnreihen. Diese werden sozusagen gefilmt, das Ergebnis ist sofort auf dem Monitor zu sehen.“

Besonders wenn Zähne mit transparenten Zahnschienen (sogenannten Alignern) in eine optimale Stellung gebracht werden sollen, zeigen sich die Vorteile der digitalen Kieferorthopädie: Nach dem Scan hat der behandelnde Arzt die Ausgangslage auf dem Bildschirm. Nun kann er mit einem speziellen Computerprogramm das Verschieben der Zähne simulieren und das Ergebnis unterschiedlicher Behandlungsstrategien sehen.

„Damit können gerade erwachsene Patienten besser in die Behandlungsplanung miteinbezogen werden. Außerdem ist es für die Patienten sehr motivierend zu sehen, wie das Ergebnis am Ende aussehen soll.“, so Prof. Köhne.