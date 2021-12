UKL-Blutspender können im Dezember doppelt helfen

Leipzig

In diesem Jahr richtet das Team der UKL-Blutbank seinen helfenden Blick nach innen: Auf diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Abteilungen am UKL, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie an allervorderster Front stehen und in der jetzigen vierten Welle zunehmend über ihre persönlichen Grenzen gehen. Mit einem kulinarischen Präsent möchte die Blutbank die Mitarbeiter in der Adventszeit überraschen.

„Diese Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen kosten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am UKL mittlerweile sehr viel Kraft“, sagt Prof. Reinhard Henschler, Direktor des ITM. „Im gesamten Klinikum sehen wir stark geforderte Kolleginnen und Kollegen. In unseren eigenen Reihen, aber ganz besonders auch im Bereich der intensivmedizinischen Patientenversorgung.“

Was man aber zugleich spüre, sei ein enormes Engagement. „Man hat das Gefühl, alle beißen die Zähne zusammen, mobilisieren alle Kräfte und kämpfen unermüdlich für die hier behandelten Patienten“, beschreibt Reinhard Henschler seine in den vergangenen Wochen im UKL gewonnenen Eindrücke.

„Gern möchten wir daher mit unserer diesjährigen ‚Herzensangelegenheit‘ den Mitarbeitern, die derzeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ganz vorn stehen, für ihren Einsatz danken und ihnen sowie ihren Angehörigen etwas Gutes tun“, begründet der Direktor der UKL-Blutbank die geplante Aktion.

Spender können Aufwandsentschädigung spenden

Vor allem die Kollegen auf der Corona-Intensivstation müssen in ihrem Dienst Tag für Tag den Kampf um Leben und Tod führen und nehmen ihre Gedanken und Sorgen auch mit nach Hause. Anliegen sei es deshalb, diesen Mitarbeitern in der Adventszeit mit einem kulinarischen Präsent ein wenig Weihnachtsstimmung und so vielleicht in diesen herausfordernden Zeiten ein Stück Normalität zu ihren Familien nach Hause zu bringen.

UKL-Blutspender können dieses Vorhaben unterstützen, indem sie ihre für die Blutspende erhaltene Aufwandsentschädigung mit einfließen lassen. Jedem Spender ist dabei natürlich freigestellt, ob er an der Aktion teilnimmt: „Wir danken allen Blutspendern, die sich mit beteiligen wollen. Aber es gilt: Niemand muss, jeder kann“, so Reinhard Henschler.

Mit ihren jährlich durchgeführten Charity-Aktionen in der Adventszeit unterstützt die Blutbank seit langem Vereine oder Initiativen aus Leipzig – dank des Engagements ihrer Spender, die dann ihre für die Blutspende erhaltene Aufwandsentschädigung wieder dem guten Zweck spenden.

Bei der diesjährigen „Herzensangelegenheit“ schließt sich für die Blutbank ein Kreis, da sowohl die geleisteten Blutspenden als auch die gespendeten Aufwandsentschädigungen in einem Bereich zum Einsatz kommen. „Der Blutbedarf hat in den letzten Wochen stark angezogen, und wir suchen mit großem Einsatz ausreichend Blutspender. Insbesondere die Intensivstationen benötigen für die Versorgung auch von COVID-Patienten immer mehr Blutkonserven“, ergänzt Prof. Henschler.

Die Aktion findet vom 1. bis 23. Dezember 2021 in allen Sendeeinrichtungen der UKL-Blutbank statt. Mehr Informationen unter www.doppelthelfen.de

Von Anja Grießer