UKL-Radiologin Dr. Paula Piechotta zieht in den Bundestag ein

Als am 26. September die ersten Ergebnisse der diesjährigen Bundestagswahl bekanntgegeben wurden, stand schnell fest, dass die Radiologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) künftig auf eine Mitarbeiterin verzichten muss: Dr. Paula Piechotta, 35 Jahre, Fachärztin für Radiologie, wird als Spitzenkandidatin der Grünen im Freistaat in den nächsten Bundestag einziehen.

Was das für sie bedeutet und welche Erfahrungen sie aus ihrer Arbeit am UKL mit in den Bundestag nimmt, darüber berichtet sie vor dem Start der politischen Arbeit in Berlin hier im Interview.

Dr. Piechotta, wie sieht aktuell Ihr Alltag aus?

Aktuell sind wir neuen Abgeordneten alle noch in einer Übergangsphase, das amtliche Endergebnis steht ja noch gar nicht fest (Anmerkung der Redaktion: Stand 13.10.2021). Meine Arbeit am UKL ruht, ich trage derzeit meine Überstunden und Resturlaubstage ab. Unsere Arbeit in Berlin startet mit der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Im Moment sind wir vor allem damit beschäftigt, die Koalitionsverhandlungen vorzubereiten, neue Abgeordnete kennenzulernen und Mitarbeiter einzustellen. Es gibt ja recht viele neue Abgeordnete, darunter auch viele Ärzte – insgesamt 15 über alle Parteien.

Ihr bisheriger Arbeitsplatz: HNO- und MKG-Ärzte besprechen zusammen mit Radiologen Patientenfälle in einem sogenannten Demoraum. Quelle: Stefan Straube

Waren das vorher weniger?

Ja, deutlich weniger. Allein in unserer Fraktion sind wir jetzt fünf Ärzte, wir könnten ein kleines MVZ aufmachen. Das ist aber sehr gut so, denn bisher waren zum Beispiel nicht wirklich viele Fachleute aus dem Gesundheitssektor im Gesundheitsausschuss. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass mehr Praktiker und mehr Fachwissen im neuen Gesundheitsausschuss zu einer Gesundheitspolitik führen, die näher an den Pro-blemen am Krankenbett ist.

Wäre das eine Aufgabe für Sie?

Auf jeden Fall, aber ob ich im Gesundheitsausschuss tätig sein werde, hängt von vielen Faktoren ab, auch davon, wer wo gebraucht wird. Da kommt es dann nicht nur auf die fachliche Eignung an, sondern auch darauf, ob eine bestimmte Gruppe wie ostdeutsche Abgeordnete oder Frauen in einem bestimmten Bereich noch besser vertreten sein sollten. Das klingt vielleicht kompliziert, ist aber weniger komplex als ein Dienstplan in der Radiologie.

Apropos – werden Sie weiterhin als Ärztin tätig sein?

Das möchte ich unbedingt, weil es mir wichtig ist, den Kontakt zur Realität in der Patientenversorgung nicht zu verlieren. Auf diese Weise kann ich ja ganz direkt und schnell sehen, was im Klinik- oder Praxisalltag an neuen Problemen existiert und wie sich Entscheidungen auswirken. Allerdings kann ich natürlich nicht wie bisher am UKL weiterarbeiten, deswegen suchen wir gerade nach einer guten Lösung.

Welche Themen nehmen Sie denn aus Ihrem bisherigen Alltag mit in den Bundestag?

Das sind ganz viele, die damit zu tun haben, wie wir unsere Gesundheitsversorgung dauerhaft sichern können, auch und vor allem in strukturschwachen ländlichen Regionen wie bei uns in Sachsen. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen reagieren auf die Arbeitsverdichtung mit Arbeitszeitreduktion oder verlassen den Beruf ganz.

Wir haben zum Beispiel jetzt wieder mehr Azubis in der Pflege-Ausbildung, aber wenn sich nichts an den Arbeitsbedingungen verbessert, dann wird nur ein Bruchteil von ihnen auf Dauer Vollzeit in der Pflege arbeiten. Wenn wir in 10, 15 Jahren noch ausreichend viele Pflegende haben wollen, dann müssen wir jetzt die Arbeitsbedingungen verbessern. Die Gewinnung ausländischer Fachkräfte ist nicht die einzige Antwort, denn auch sie bekommen anderswo aktuell oft bessere Arbeitsbedingungen.

Paula Piechottas neuer Arbeitsplatz: das Reichstagsgebäude am Platz der Republik in Berlin. Quelle: Lichtblick/Achim MeldeLichtblick/Achim Melde

Wir müssen in der Gesundheitspolitik auch mehr über die bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West sprechen, denn dadurch wirken sich bundesweite Entscheidungen sehr unterschiedlich aus. Bei uns gibt es beispielsweise fast keine Privatpatienten und einige Erkrankungen sind viel häufiger als in den alten Bundesländern. Diese Perspektive sollte auch in der Gesundheitspolitik im Bundestag noch stärker einfließen.

Was hat Sie bisher an Ihrem neuen Alltag am meisten überrascht?

Dass man in diesen Wochen noch relativ selten Abgeordnete anderer Fraktionen trifft. Das hat mit den geltenden Corona-Regeln zu tun, daher sind Begegnungen über Parteigrenzen hinweg noch sehr selten. Was aber sehr erfreulich ist: Sehr viele Abgeordnete sind geimpft, in unserer Fraktion zum Beispiel fast alle.

Was möchten Sie in den kommenden Jahren erreichen?

Mir ist es wichtig, mich gemeinsam mit allen ostdeutschen Abgeordneten auch über Parteigrenzen hinweg für mehr Förderung der neuen Bundesländer stark zu machen, dafür, dass mehr Forschungseinrichtungen und Behörden hier angesiedelt werden.

Wir müssen auch sicherstellen, dass wir die Auswirkungen von Entscheidungen immer in der gesamten Struktur des Gesundheitswesens betrachten und nicht nur kurzsichtige Veränderungen anstoßen, die an anderer Stelle große Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel führt die Umsetzung der Pflegeuntergrenzen, die Pflegekräfte durch höhere Personalschlüssel entlasten sollen, zu besseren Arbeitsbedingungen für Pflegende, aber jetzt wird eben bei anderen Berufsgruppen der Rotstift angesetzt. Das war weder das Ziel noch ist es sinnvoll.

Wir brauchen eine konsequentere Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, man muss nicht nur Familie und Beruf miteinander vereinbaren können, sondern auch Gesundheit und Beruf, damit wir als Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht länger so oft von unseren Jobs krank werden.

Und nicht zuletzt: Ich will im engen Kontakt bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen in der Krankenversorgung, dass sie sich direkt an mich wenden können, damit wir gemeinsam Probleme unmittelbar aus dem Alltag der Klinik oder Arztpraxis in den Bundestag tragen können: Denn dafür sind wir Abgeordneten da.

Von Helena Reinhardt