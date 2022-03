Leipzig

Der gebürtige Soester übernahm 2004 die Klinikleitung am UKL von Prof. Kamprad und baute die Kompetenz in der Strahlentherapie weiter aus. Unter seiner Leitung wurde die Leipziger Strahlentherapie auch zu einem Zentrum vor allem in der Behandlung von Hirntumoren bei Kindern.

„Prof. Rolf-Dieter Kortmann ist ein hervorragender Experte mit einer sehr großen Erfahrung im Einsatz der Strahlentherapie in der Krebsmedizin, von der in den fast 20 Jahren seines Wirkens am UKL unzählige Patient:innen profitiert haben“, sagt Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL.

„Er hat wesentlich zum Aufbau und Erfolg des Universitären Krebszentrums (UCCL) beigetragen und die Klinik für Strahlentherapie konsequent auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet, auch durch die Planungen für den jetzt anstehenden Neubau“, so Josten. „Insofern werden wir noch weiter von seiner Expertise profitieren, auch wenn er nun in den wohlverdienten Ruhestand geht, für den wir ihm alles Gute und viele Jahre voller Gesundheit und Schaffenskraft wünschen.“

„Ich verlasse die Stadt mit der Gewissheit, dass ich eine modern ausgerichtete Strahlentherapie aufgebaut habe. Der vorhandene Investitionsstau wird für meinen Nachfolger sicher schnell aufgelöst; auch der Neubau der Klinik wird dazu beitragen, die Patienten gut zu versorgen. Insofern kann ich beruhigt gehen. Auch meine Familie kann sich nun wieder vereinigen. Denn 18 Jahre lang fuhr ich regelmäßig jedes Wochenende von Leipzig aus zu Frau und Kindern nach Tübingen. Das war für alle Beteiligten nicht einfach“, sagt der Direktor der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie am UKL.

Mit der Gewissheit, dass er eine modern ausgerichtete Strahlentherapie aufgebaut hat, verlässt Prof. Kortmann (2.v.r.) das Uniklinikum Leipzig. Quelle: Hagen Deichsel

„Alter“ Facharzt für Radiologie

Im Münsterland geboren, verschlug es ihn mit Studium und ersten beruflichen Schritten in den Süden der Bundesrepublik. Regensburg, Stuttgart-Hohenheim, Freiburg, Baden-Baden hießen einige dieser Stationen.

„Am Anfang habe ich in der Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin und auch Strahlentherapie gearbeitet. Damals, bis in die 1980er-Jahre, gehörten diese Fächer noch zusammen. Ich bin noch ein ,alter’ Facharzt für Radiologie, der das gesamte Fach erlernte. Mit der Trennung der Spezialbereiche vertiefte sich das Wissen auch mit der Weiterentwicklung der Technik. Und natürlich habe ich mich entsprechend weitergebildet und schon bereits in den frühen 1990er-Jahren die Zusatzbezeichnung Strahlentherapie erworben. Interessanterweise nähern sich jetzt wieder Strahlentherapie und Röntgendiagnostik an, weil die Computertomografie und die Magnetresonanztomografie die Schlüssel für die Planung und Durchführung der Strahlentherapie sind“, beschreibt Prof. Kortmann.

Die nächste Station war Essen, wo innerhalb des inzwischen größten deutschen Tumorzentrums als eine der ersten Kliniken eine unabhängige Strahlentherapieabteilung entstand. Auch hier arbeitete der damalige Dr. Kortmann in der Röntgendiagnostik, lernte aber die Strahlentherapie kennen und wertschätzen: „Ich sah mit eigenen Augen, wie gut man Menschen mit Krebserkrankungen helfen kann“, erzählt er.

Hier im Ruhrgebiet lernte er 1988 auch die ersten DDR-Spezialist:innen für Strahlentherapie kennen, die ihre Erfahrungen vortrugen. „Ich muss eingestehen: Die waren damals in vielen Bereichen weiter als wir im Westen und wir konnten viel von ihnen lernen.“

In Essen machte er auch Bekanntschaft mit dem damaligen Oberarzt der Radiologischen Klinik der Universität Leipzig, Dr. Friedrich Kamprad. Dieser wurde Anfang der 1990er-Jahre Professor, leitete dann den Lehrstuhl für Strahlentherapie an der Universität Leipzig und die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie.

Klinik für Strahlentherapie beeindruckte

2004 dann der Wechsel: Der 65-jährige Prof. Kamprad ging in Ruhestand, Dr. Kortmann, der inzwischen in Tübingen als Oberarzt arbeitete und habilitiert hatte, übernahm als C4-Professor Lehrstuhl und Klinikleitung in Leipzig.

„Als ich in die Messestadt kam, beeindruckte mich besonders, dass hier die medizinische Physik breiter aufgestellt war und den Kontakt zu den Ärzten suchte. Die Klinik war solide aufgestellt, praxisorientiert und technisch fortschrittlich. Immerhin gehörte die Strahlentherapie in Leipzig zu den größeren Einrichtungen in Deutschland und hatte vier Beschleuniger.“

Nur zum Verständnis: Mit einem Linearbeschleuniger können Tumorerkrankungen mittels energiereicher Strahlung behandelt werden. Dazu sendet ein stromdurchflossener Draht Elektronen aus, die in einem Hochvakuum-Rohr nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Am Ende des Rohres können diese Teilchen für die Behandlung oberflächlicher Tumoren direkt verwandt werden. Viel häufiger werden diese auf ein „Target“ gelenkt und damit hochenergertische Röntgenstrahlung erzeugt, die tiefer gelegene Tumoren erreicht.

Um genau zu planen, wie viel Strahlung wohin geleitet wird – dafür arbeiten die Ärzt:innen mit Medizinphysiker:innen zusammen. „Dieses nützliche Zusammenwirken zum Wohle der Patienten war für mich sehr eindrucksvoll.“

Die Strahlentherapie arbeitet mit nahezu allen anderen Fächern eng zusammen, die Patient:innen mit Tumorerkrankungen behandeln. „Die Bildung eines Krebszentrums war daher nach meinen Erfahrungen aus den Tumorzentren Essen und Tübingen ein sehr großes Anliegen“, so Professor Kortmann.

Inzwischen ist daraus das renommierte Universitäre Krebszentrum (UCCL) geworden.

UKL aktuell Mehr News und aktuelle Informationen aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Spezialgebiet: Hirntumore im Kindesalter

Ein besonderer Schwerpunkt war die Gründung einer inzwischen großen Studienzentrale zur weiteren Erforschung der Strahlentherapie innerhalb von klinischen Studien und, zusammen mit Prof. Meixensberger, die Gründung eines neuroonkologischen Zentrums zur Behandlung von bösartigen Tumoren des Gehirns.

Prof. Kortmann beschäftigte sich besonders mit den Hirntumoren im Kindesalter. „Das war mein Spezialgebiet. Wir wurden Referenzzentrum im deutschen Sprachraum und konnten vielen Kindern helfen. Dabei muss man wissen: Tumore im Kindesalter sind eine ganz andere Welt als Tumore von Erwachsenen. Man hat es in der Regel mit komplett anderen Tumoren zu tun. Diese sind mit Bestrahlung häufig gut heilbar. Aber man muss sehr genau aufpassen, dass durch die Behandlung keine Spätfolgen entstehen.“ Wichtig bei der Behandlung von Kindern sei zudem, dass die Ärzt:innen sehr einfühlsam vorgehen. „Es muss gelingen, erst das Vertrauen der Eltern zu gewinnen und dann auch das Vertrauen des Kindes. Dafür muss man beinahe Psychologe sein.“

Ruhestand im Norden verbringen

Mit dem Ruhestand will sich Prof. Kortmann erst einmal auf die Familie konzentrieren, die jahrelang nicht viel von ihm hatte. Seine Frau wird Tübingen verlassen und mit ihm nach Niedersachsen ziehen, wo sie ein Häuschen gekauft haben. „Leipzig ist wirklich toll, und Tübingen ist ganz reizend. Aber uns zieht es ein Stück in den Norden, dort fühlen wir uns wohl. Und wenn wir im Ruhestand angekommen sind, werde ich sehen, was ich vielleicht noch machen kann in meinem Beruf. Aber erst einmal geht die Familie vor.“

Von Uwe Niemann/Helena Reinhardt