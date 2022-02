Leipzig

Leipzig und das UKL versanken im Schnee und in der bis dato heftigsten Corona-Welle, als am 8. Februar 2021 der Startschuss für den klinikeigenen TV-Kanal fiel. Ein Jahr später ist nun der Februar eher nass und die nunmehr fünfte Pandemiewelle erweist sich glücklicherweise für das Klinikum flacher als befürchtet.

Und das UKL-TV feiert trotz widriger Startbedingungen seinen ersten Geburtstag – mit einem täglichen Programm von mehr als zwei Stunden Sendezeit.

Zu sehen ist das Klinikfernsehen inzwischen nicht nur auf den Monitoren der Patientenzimmer in den Häusern entlang der Liebigstraße, sondern auch in einigen Ambulanzen. Gezeigt werden mehrheitlich selbst produzierte Beiträge, einige Punkte in dem fünf Rubriken umfassenden Programm wechseln täglich, wie die Vorlesungen aus der Reihe „Medizin für Jedermann“.

Videos und Texttafeln informieren die Zuschauer über aktuelle Entwicklungen am UKL und wichtige Neuerungen wie beispielsweise Änderungen der Besucherregelung.

Ziel des eigenen Kanals ist es, Patient:innen noch besser zu informieren und einen Wegweiser für einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu bieten. In einem nächsten Schritt sollen bei Bedarf alle Ambulanzen an das UKL-TV-Netz angeschlossen werden, damit wartende Patient:innen auch hier aktuell informiert werden können.

Von Helena Reinhardt