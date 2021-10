UKL erhält Goldenes Zertifikat der Aktion Saubere Hände

Leipzig

„Ich bin sehr stolz, dass die Mitarbeiter des Klinikums sich trotz der Pandemie-Situation so ins Zeug gelegt haben, dass die vielen Anforderungen erfüllt wurden“, so Prof. Iris Chaberny, Direktorin des Instituts für Hygiene, Krankenhaushygiene und Umweltmedizin am UKL. „Die Compliance-Beobachtungen, die wir auf den Stationen vornehmen, sind sehr aufwändig. Umso schöner ist es, das Zertifikat in den Händen zu halten.“

Die Mitarbeiter des Instituts beobachten, wie gut auf den Stationen mit der Händehygiene, die ja die wichtigste Maßnahme der Basishygiene darstellt, umgegangen wird. „Dabei wird von uns auf den Stationen zeitnah ein Feedback gegeben, wofür die Pflegekräfte und das ärztliche Personal auch sehr dankbar sind. Wir sehen bei unseren Beobachtungen übrigens auch überflüssige Hygienemaßnahmen und machen darauf aufmerksam. Das ist ja nicht so schlimm, wie es das Gegenteil wäre. Aber ein Zuviel an Händehygiene muss nicht sein“, so Prof. Chaberny.

Wie die Institutsleiterin weiterhin sagt, freuen sich die Mitarbeiter auf den Stationen, dass es jetzt auch wieder um die Händehygiene im Sinne eines breit gefächerten Infektionsschutzes geht und nicht ausschließlich um Schutzmaßnahmen gegenüber SARS-CoV-2-Infektionen. Die anspruchsvollen und belastenden Hygienemaßnahmen konnten seit dem Frühsommer reduziert werden.

UKL aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Prof. Chaberny zollt den UKL-Mitarbeitern Anerkennung für die buchstäblich saubere Arbeit, die nicht nur dann erfolgt, wenn kontrolliert wird, sondern als Teil der Alltagsroutine festgestellt und dokumentiert werden konnte.

Die „Aktion Saubere Hände“ ist eine nationale Kampagne zur Beachtung der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen. Damit hat sie, basierend auf der Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Clean Care is Safer Care“, die Verbesserung der Patientensicherheit zum Ziel.

Von UN