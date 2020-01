Leipzig

Die Geburtsmediziner am UKL betreuten 2019 insgesamt 2671 Entbindungen, darunter 100 Zwillings- und vier Drillingsgeburten. 2779 Babys kamen auf die Welt, das letzte am Silvesterabend, kurz vor 19 Uhr. Insgesamt stabilisiert sich damit die Geburtenzahl am Universitätsklinikum Leipzig auf hohem Niveau, wenn auch etwas unter der Rekordmarke vom Vorjahr mit 2748 Geburten.

Am Neujahrstag 2020 wurde am UKL um 17.46 Uhr das erste Baby des neuen Jahres geboren und brachte 2850 Gramm auf die Waage. Es übernahm damit quasi den Staffelstab von Martha Anouk Riedel, die als letztes Baby 2019 am 31. Dezember um 18.58 Uhr entbunden wurde.

Martha Anouk Riedel kam als letztes Baby des Jahres 2019 am UKL am frühen Silvesterabend auf die Welt. Ihre Mutter Susanna Riedel hält sie glücklich im Arm. Quelle: Hagen Deichsel / UKL

100 Zwillings– und vier Drillingsgeburten am UKL

Es war damit das 2779. Kind des Jahres 2019, in dem die Geburtsmediziner am UKL 2671 Entbindungen betreuten. Darunter waren 100 Zwillings- und vier Drillingsgeburten. Insgesamt stabilisiert sich damit die Geburtenzahl am Universitätsklinikum Leipzig auf hohem Niveau, wenn auch unter der Rekordmarke vom Vorjahr mit 2748 Geburten. „Nach den stetigen Steigerungen der letzten Jahre war zu erwarten, dass sich das Wachstum auch wieder etwas verlangsamen wird“, sagt Prof. Holger Stepan, Direktor der Geburtsmedizin am UKL.

Nur 25 Prozent der Entbindungen per Kaiserschnitt

Positiv sei dabei, dass am UKL auch weiterhin die Zahl der Kaiserschnitte sehr niedrig ist, trotz eines hohen Anteils an Risikoschwangerschaften, die hier am Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe betreut werden. „Nur 25 Prozent aller Entbindungen führen wir per Kaiserschnitt durch“, erläutert Stepan. Das ist deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von deutlich über 30 Prozent und weit unter dem Durchschnittswert an ähnlich spezialisierten Zentren, der bei 50 bis 60 Prozent liegt. „Diese niedrige Kaiserschnittrate ist eine Besonderheit unserer Geburtsmedizin und zeugt davon, dass auch in besonderen oder schwierigen Situationen geburtshilfliches Handwerk und Expertise eine natürliche Geburt ermöglichen“, so der Geburtsmediziner.

Von HR/MB