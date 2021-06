Leipzig

Sowohl für das Hygienekonzept als auch die Umsetzung der Testung der 300 Künstler sorgen Mediziner des UKL, das so das traditionsreiche Leipziger Musikereignis unterstützt.

Zwölf Konzerte werden vom 10. bis zum 21. Juni beim diesjährigen Bachfest die Musik des berühmtesten Leipziger Thomaskantors feiern. Möglich wird dies im andauernden Pandemiejahr auch dank der Unterstützung des Universitätsklinikums Leipzigs (UKL) in Form eines ausgefeilten Hygienekonzeptes, an dem sowohl die Infektiologen als auch die Experten des Zentrums für Musikermedizin am UKL mitgewirkt haben.

„Wir haben nach einer Lösung gesucht, wie Orchester und Sänger hinsichtlich des Infektionsschutzes abgesichert zusammenkommen und zusammen musizieren können“, beschreibt Prof. Michael Fuchs, Leiter des Zentrums für Musikermedizin und der Sektion Phoniatrie und Audiologie am Universitätsklinikum Leipzig.

Gemeinsam mit Prof. Christoph Lübbert, der in Personalunion sowohl die Infektiologie am UKL als auch am Klinikum St. Georg leitet, wurde dafür ein Konzept entwickelt, das auch die Anwesenheit von Publikum vor Ort ermöglicht – in Abhängigkeit von den Inzidenzzahlen. Ein zentraler Bestandteil des Konzeptes sind Testungen der Künstler auf das Vorliegen einer SARS-CoV-2-Infektion.

Auch diesen Part sichern die Experten des UKL ab: 485 Abstriche für PCR-Tests werden schon vorab und vor Ort zum Beispiel in den Hotels durchgeführt und vom Team um PD Dr. Corinna Pietsch in der Virologie des UKL analysiert, bevor dann die Konzerte starten können.

„So stellen wir sicher, dass keine Infektion der Ausführenden unbemerkt bleibt und gleichzeitig die Tests so erfolgen, dass für niemanden ein Übertragungsrisiko besteht, um die Gefahr eines Konzertausfalls so gering wie möglich zu halten“, erläutert Prof. Fuchs. „Wir freuen uns sehr, auf diese Weise auch etwas zur Rückkehr der Kultur in diesem Sommer beitragen zu können.“

Mehr Infos: www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/musikermedizin

Von Helena Reinhardt