UKL veranstaltet Patiententag zum Thema Kopf-Hals-Krebs

Leipzig

An der Spitze der Kampagne steht in Deutschland Prof. Dr. Andreas Dietz, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Universitätsklinikums Leipzig (UKL). „Am UKL besteht eine über Landesgrenzen hinweg sichtbare Exzellenz in der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren, was seinen Niederschlag auch in internationalen Therapiestudien findet“, erklärt Prof. Dietz.

Für den 20. Oktober 2021 laden er und weitere Experten des Universitären Krebszentrums am UKL nun ein weiteres Mal zum Patiententag „Krebs im Kopf-Hals-Bereich“.

Vorgestellt werden unter anderem schonende neue Operationsverfahren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zahngesundheit bei einer Krebstherapie. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie findet die Veranstaltung ausschließlich online statt.

Patiententag „Krebs im Kopf-Hals-Bereich“ Mittwoch, 20. Oktober 2021 16 bis 18 Uhr, online Teilnahme unter www.ukl-live.de/hno Weitere Informationen zu ­Kopf-Hals-Tumoren unter: https://www.kopf-hals-krebs.de

„Kopf-Hals-Krebs sind bösartige Tumoren des Kehlkopfs, des Rachens, der Mundhöhle, der Schilddrüse, des Halses“, erläutert Prof. Dietz. „Um diese kümmern sich HNO-Ärzte, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, Onkologen, Strahlentherapeuten und auch Pathologen, die gemeinsam versuchen, die bestmögliche Therapie für ­jeden einzelnen Patienten zu erarbeiten.“

Beim Patiententag am Mittwoch, 20. Oktober, geben Experten des Leipziger Universitätsklinikums unter anderem neue Informationen zum Risiko, an Krebs zu erkranken und wie dies vermieden werden kann. Des Weiteren geht es um die Frage „Was tun, wenn der Tumor wiederkommt?“.

Prof. Dietz selbst stellt neue Strategien der Krebsbekämpfung und schonende Operationsverfahren vor. Prof. Bernd Lethaus, der Direktor der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (MKG) am UKL, spricht über Möglichkeiten, die Kaufunktion und Zahngesundheit während einer Krebstherapie zu verbessern. Prof. Thomas Kuhnt von der UKL-Strahlentherapie erläutert schließlich, warum die Bestrahlung schonender für Patienten wird.

