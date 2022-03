Uni-Frauenklinik: Von der Naturheilkunde bis zum Tabuthema Vulva

Leipzig

„Es ist mir ein dringendes Anliegen, regelmäßig Veranstaltungen für Patientinnen anzubieten, bei denen es um Fragen geht, die Frauen bewegen“, so Klinikdirektorin Prof. Bahriye Aktas. „Zweimal im Jahr finden diese Seminare statt, die Themen sind bunt gemischt, und natürlich nehmen wir gern Themenvorschläge entgegen.“

Bei der diesjährigen Jahresauftaktveranstaltung ging es im ersten Punkt um Sinn und Unsinn von Naturheilkunde. „Unsere Referentin war mit Dr. Reinhild Georgieff eine Leipziger Frauenärztin mit hoher Expertise und Vorstandsmitglied der NATUM, also der Gesellschaft für Naturheilkunde, Akkupunktur, Umweltmedizin und Komplementärmedizin, die sich für die sinnvolle Etablierung der Komplementärmedizin engagiert“, erklärte Prof. Aktas.

„Wir wollten mit diesem Aspekt in unserer Veranstaltung Aufklärungsarbeit leisten und aufzeigen, was in Studien erforscht wurde, aber auch, was nicht belegt ist.“

Mit dem Tabuthema Vulva sollte Frauen schließlich auch bildlich vorgeführt werden, was alles normal und was abklärungsbedürftig ist. „Die weibliche Brust ist ja nun lange schon kein Tabuthema mehr. Und jede Frau weiß, wie eine Brust aussehen kann und was völlig normal ist“, so die Frauenärztin. „Im Intimbereich ist die Kenntnis über Normvarianten aber nicht so groß. Wir wollten deshalb unsere Frauen informieren, wie breit das Spektrum der Natur ist und wo das Krankhafte beginnt.“

Weitere Themen waren die MIKA-App für Patienten mit Krebserkrankungen und die Frage zur Notwendigkeit der Gabe von Antibiotika bei Blasenentzündung.

Das Patientinnenseminar fand erneut als Webcast statt; Anschauen, Zuhören und Fragen waren pandemiebedingt nur per Internet möglich.

Der nächste Termin Siebte Patientinnenseminar der Frauenheilkunde: Neues zum Jahresende Am 24. November 2022, 16 bis 18 Uhr, online unter www.ukl-live.de. Die Themen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Von Uwe Niemann