Leipzig

Belegte Brötchen und Kaffee gab es nun für die pflegerischen und ärztlichen Teams der beiden Stationen, die seit mehr als zwei Jahren als COVID-Normalstationen fungieren, die G 2.2 über die gesamte Pandemie-Zeit, die G 2.1 zeitweise.

„Ein Riesendankeschön an Ihre Teams: Was Sie über die vergangenen Monate geleistet haben, ist beeindruckend“, sagte Prof. Jan C. Simon, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie Venerologie und Allergologie sowie Medizinisch-Wissenschaftlicher Leiter des Departments für Innere Medizin, Neurologie, Dermatologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). „Ihre menschliche und medizinische Arbeit in all der Zeit ist toll. Dieses Frühstück soll ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung sein.“

Prof. Hubert Wirtz, Leiter des Bereichs Pneumologie und ärztlicher Leiter der COVID-Normalstationen, nahm den Dank gern an und sprach auch seinerseits an seine Mitarbeiter:innen gewandt von „aufopferungsvoller Arbeit, die hier über lange Zeit gut geschafft“ worden sei.

Von Markus Bien