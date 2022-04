Leipzig

Die ersten beiden Patienten kamen damals per Flugzeug aus dem stark betroffenen Bergamo, in Leipzig verlief zu diesem Zeitpunkt die erste Pandemiewelle vergleichsweise leicht. Das änderte sich.

Aktuell sind drei schwer an COVID-19 Erkrankte auf der Intensivstation des UKL in Behandlung, 20 auf der COVID-Normalstation. Die Zahl der SARS-CoV-2-positiven Patient:innen, die derzeit am Klinikum stationär behandelt werden, ist mit 78 deutlich höher (alle Zahlen: Stand vom 11.04.22).

Der Hintergrund: Die meisten sind nicht oder nicht mehr akut an COVID-19 erkrankt, ihr Krankenhausaufenthalt ist hauptsächlich aufgrund einer anderen Erkrankung oder eines Unfalls erforderlich. Entsprechend sind diese Patient:innen auch nicht auf den COVID-Stationen untergebracht, sondern in den Kliniken, in denen die Fachbehandlung erfolgt.

„Damit verteilt sich die Belastung heute anders als in der zweiten und dritten Welle, als wir zeitweise mehr als 40 COVID-Patient:innen auf der ITS und 100 auf der Normalstation betreut haben“, beschreibt Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL, die Situation.

„Hohe Ausfallquote des Personals“

„Der Gesamtaufwand ist deshalb aber keineswegs niedriger. Denn die Schutzmaßnahmen sind dieselben und damit auch der erhöhte Aufwand“, so Josten. „Anders ist in dieser Welle vor allem die hohe Ausfallquote unseres Personals, das entweder selbst infiziert ist oder infizierte Kinder betreut.“

Etwa neun Prozent der Belegschaft fehlen aktuell am UKL, kürzlich waren es 20. An manchen Stellen macht sich dies deutlich bemerkbar, wenn Teams besonders stark betroffen sind.

„In diesem Jahr haben wir bereits doppelt so viele Corona-Infektionen unter unseren Beschäftigten zu verzeichnen wie in Summe 2020 und 2021 in den vier Wellen zuvor. Erfreulicherweise verlaufen die meisten der Erkrankungen unter der Belegschaft dank einer hohen Impfquote vergleichsweise mild, dennoch fehlen die Kolleg:innen natürlich und können nicht ohne Einschränkungen ersetzt werden“, erklärt Dr. Robert Jacob, Kaufmännischer Vorstand des Uniklinikums.

„Die nächsten Wochen werden kritisch bleiben“

„Die nächsten Wochen werden in dieser Hinsicht kritisch bleiben. Aus diesem Grund mussten wir nun auch erneut mit einer Leistungsreduktion reagieren. Die Pandemie ist in den Krankenhäusern ganz eindeutig noch nicht vorbei.“

Auslöser der Leistungseinschränkungen ist aber diesmal nicht primär die hohe Belegung der COVID-Stationen. Diese war vor allem 2021 hoch: 644 COVID-Patient:innen wurden 2021 auf Normalstation behandelt, 443 auf der Intensivstation. 2020 waren dies 501 Patient:innen insgesamt, davon 197 auf ITS.

„Diese Zahlen, hinter denen ja immer ein Mensch und oft ein wochen- bis monatelanger Kampf um seine Genesung steht, zeigen sehr eindrücklich, was für ein Jahr wir hinter uns haben“, sagt Prof. Josten. „Diese enorme Belastung, auch mit den vielen Todesfällen, steckt einfach allen noch in den Knochen.“

Vorsichtig optimistisch

Trotz der hohen Inzidenzen blicken die Vorstände des UKL aber vorsichtig optimistisch auf den kommenden Herbst und Winter: „Wir haben in den vergangenen zwei Wellen mit deutlich weniger schweren Verläufen und Todesfällen gesehen, dass die Impfungen schützen und trotz hoher Infektionszahlen die Hospitalisierungszahlen nicht explodieren“, so Josten.

„Natürlich wissen wir nicht, mit welchen Virusvarianten wir eventuell im Herbst konfrontiert werden, aber wir wissen, dass wir mit dem bestmöglichen Immunschutz in diese neuen Wellen gehen – und damit dann hoffentlich nur wenige schwer erkranken werden.“

Von Helena Reinhardt