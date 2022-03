Uniklinik Leipzig bereitet sich auf Versorgung Geflüchteter vor

Leipzig

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine herrscht Fassungslosigkeit, auch unter den Mitarbeiter:innen des Universitätsklikums Leipzig (UKL). Um helfen zu können, sind eine Reihe von Initiativen angelaufen, an denen sich auch das UKL beteiligt. Eine erste Sachspende ist Anfang März gestartet, zudem bereitet sich das UKL auf die medizinische Versorgung Geflüchteter vor.

„Uns erreichen seit Tagen Anfragen mit der Bitte um die Bereitstellung von medizinischen Verbrauchsmaterialien, um die Versorgung von Verletzten und Kranken im Kriegsgebiet sicherstellen zu können“, sagt Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL. „Zudem gibt es viele private Initiativen unserer Mitarbeiter:innen, die Freunde und Verwandte in der Ukraine haben und helfen möchten.“

Das UKL unterstützt diese Bemühungen und hat als schnelle Soforthilfe eine Sachspende, bestehend aus sieben Paletten mit medizinischen Verbrauchsartikeln und Medikamenten, auf den Weg gebracht. Diese startete am 3. März in Richtung Westukraine.

„Darüber hinaus beteiligen wir uns an der gemeinsamen Hilfsaktion der Stadt Leipzig und werden dabei helfen, sowohl vor Ort als auch hier bei uns die medizinische Versorgung der Menschen aus der Ukraine zu ermöglichen“, so Josten. Das UKL bereitet sich darauf vor, Geflüchtete medizinisch zu versorgen. Josten: „Es ist das humanitäre Gebot der Stunde, hier unbürokratisch und pragmatisch zu helfen, wo wir helfen können.“

Sprechstunde ohne Sprachbarrieren in der Frauenheilkunde und Geburtsmedizin

Um geflüchteten Frauen einen schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung bieten zu können, ergänzt die Frauenklinik am Universitätsklinikum Leipzig jetzt ihr Sprechstundenangebot um eine tägliche Akutsprechstunde ohne Sprachbarrieren.

Dazu wird die bereits bestehende mehrsprachige Muttersprachen-Sprechstunde an der Frauenklinik erweitert: Seit Dienstag, den 8. März 2022, stehen hier täglich Mediziner:innen mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen für die Versorgung der Frauen bei akuten gesundheitlichen Problemen bereit. Diese umfasst auch die geburtsmedizinische Versorgung von Schwangeren.

Kontakt und Infos Die Muttersprachen-Ambulanz der UKL-Frauenklinik für Geflüchtete aus der Ukraine erreichen Sie unter Telefon 0341 97 23 433.

„Wir wollen den Frauen in dieser Situation schnell und unkompliziert Zugang zu medizinischer Hilfe ohne Sprachbarrieren bieten“, erklärt Prof. Bahriye Aktas, Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde am UKL. Zusammen mit Prof. Holger Stepan, dem Leiter der Geburtsmedizin, hat sie daher das Angebot auf den Weg gebracht. Die Sprechstunde ist telefonisch über die Rufnummer der gynäkologischen Ambulanz am UKL erreichbar, aber auch online können Termine über die Homepage vereinbart werden.

Am UKL werden bereits einzelne Patient:innen aus der Ukraine versorgt. Es ist davon auszugehen, dass deren Zahl steigen wird, zumal Leipzig der zentrale sächsische Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine ist.

