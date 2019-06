Leipzig

Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) veranstaltet am 14. Juni 2019 zum ersten Mal den „JobPoint.Pflege“. Qualifizierte Pflegefachkräfte sind herzlich eingeladen, sich von 15 bis 18 Uhr über Jobmöglichkeiten im Pflegebereich zu informieren. Angesprochen sind auch diejenigen, die sich für eine Pflege-Ausbildung interessieren. Veranstaltungsbesuchern, die nicht aus Leipzig kommen, winkt ein „20 Euro-Leipzig-Entdecker-Bonus“.

Wer sich für einen Pflege-Job am UKL interessiert, hat beim Bewerbertag die Möglichkeit, seinen potenziellen neuen Arbeitgeber und künftige Kollegen ganz zwanglos kennenzulernen. Zahlreiche Stationen aus den Bereichen der Inneren und Operativen Medizin sowie der Kinder- und Intensivmedizin präsentieren sich und stehen Interessierten gern Rede und Antwort auf Fragen wie: Welche Einsatzmöglichkeiten bietet mir das UKL als Pflegefachkraft? Wie gestaltet sich der Stationsalltag, wie die Arbeitsstrukturen? Welche Vorteile habe ich, wenn ich am Universitätsklinikum arbeite?

Besucher, die gern einen praktischen Einblick in die UKL-Arbeitswelt bekommen möchten, haben bei Stationsführungen und Klinikrundgängen die Gelegenheit dazu. Darüber hinaus informieren das Bildungszentrum über Qualifizierungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen für Pflegefachkräfte am Leipziger Universitätsklinikum sowie die Medizinische Berufsfachschule über die Möglichkeiten zur Berufsausbildung im Pflegebereich. Sommerliche Cocktails, Fingerfood und Loungemusik sorgen für das leibliche Wohl und eine entspannte Atmosphäre.

Für den Fall, dass der Funke direkt überspringt und man sich entscheidet, Teil des starken UKL-Pflegeteams werden zu wollen, hat man idealerweise seine Bewerbungsunterlagen dabei und kann sie persönlich abgeben.

20 Euro für Leipzig-Entdecker

Alle, die Leipzig noch nicht so gut kennen, haben am 14. Juni die Möglichkeit, mit dem Leipzig-Entdecker-Bonus die Stadt ihres potenziellen neuen Arbeitgebers zu erkunden. Das UKL erstattet allen Besuchern des „JobPoint.Pflege“, die im Pflege- und Funktionsdienst arbeiten und nicht aus Leipzig kommen, 20 Euro in bar. Dafür sollten entsprechende Nachweise bei der Veranstaltung vorzeigt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurzinfo „JobPoint.Pflege“ Zeit: Freitag, 14. Juni 2019 15.00 bis 18.00 Uhr Ort: Universitätsklinikum Leipzig Haus 4: Foyer Haupteingang Liebigstraße 20, 04103 Leipzig

Von KW