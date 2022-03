Leipzig

Mit dabei hatte Beatrice Arndt ein Geschenk ihres Teams, einen 3D-Fotorahmen, mit viel Liebe zum Detail gestaltet von einer Kollegin. Auf dem Foto sieht man das Team von Beatrice Arndt mit einer Botschaft in den Händen: „Danke für eure Weihnachtsüberraschung. Eure G 02.2.“

Schwester Sabine, Teamleiterin der Spendervermittlung der UKL-Blutbank (im Foto Mi.) und Schwester Sylke (im Foto re.) nahmen stellvertretend für das Institut für Transfusionsmedizin und die Blutspender:innen das Geschenk in Empfang.

„Das ist eine wirklich schöne Überraschung“, freuten sich die beiden langjährigen Blutbank-Mitarbeiter:innen. Für Beatrice Arndt war dieses Dankeschön ihrer Abteilung ein Herzensbedürfnis: „Es hat uns sehr gerührt, dass so viele Spender:innen ihre Aufwandsentschädigung für diese Sache gegeben haben“, sagte sie. „Wir hoffen sehr, dass unser Gruß in der nächsten Zeit von all jenen Blutspender:innen gesehen wird, die sich damals mit beteiligt haben.“

Zahlreiche Blutspender:innen hatten im Dezember 2021 im Rahmen der jährlich durchgeführten „Herzensangelegenheit“ ihre Aufwandsentschädigung wieder für einen guten Zweck gespendet – anders als sonst nicht für einen einzelnen Verein, sondern für die Corona-Stationen am UKL. Im Rahmen der Aktion kamen in drei Wochen 1250 Euro zusammen, mit denen sich die Blutbank an der großen Adventspäckchen-Aktion des UKL für die Klinik-Mitarbeiter:innen in den vordersten Linien sowie deren Angehörigen im Kampf gegen Corona beteiligen konnte.

Von AG