Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) gehört zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. Im neuen „Klinikwegweiser 2020“ des Nachrichtenmagazins „ Focus“, der am 22. Oktober erschienen ist, belegt das UKL unter 100 Kliniken einen hervorragenden sechsten Platz. Im vergangenen Jahr fand sich das Leipziger Klinikum noch auf Platz 13 wieder und verbesserte sich somit um sieben Ränge. Vor dem UKL rangieren nur die Berliner Charité als Gesamtsieger, das Dresdner Uniklinikum sowie die Universitätsklinika in Heidelberg, München ( LMU) und Tübingen.

Ermittelt werden die Platzierungen durch umfangreiche Untersuchungen eines unabhängigen Recherche-Insituts, das von der Zeitschrift beauftragt wurde. In die Bewertung fließen Faktoren wie Fallzahlen, Behandlungserfolge bei OPs und Komplikationsquoten ein. Geprüft wurden aber auch die technische Ausstattung, die Anzahl der Ärzte oder Qualifikation der Pflegenden. Eine wichtige Rolle spielen ebenso die Beteiligung an Qualitätsinitiativen, die Patientenzufriedenheit und der Hygienestandard. Sehr bedeutsam ist außerdem, wie externe Medizinern das UKL bewerten und wie oft sie es weiterempfehlen.

13 UKL-Kliniken gehören zur jeweiligen Spitzengruppe

Neben den TOP 100 führen die im Sonderheft „ Focus Gesundheit“ veröffentlichten Bestenlisten zudem 13 UKL-Kliniken oder Zentren auf, die in ihren Fachgebieten gute oder sehr gute Bewertungen erhielten – zehn von ihnen sind sogar in der jeweiligen Spitzengruppe vertreten:

Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie und Rheumatologie

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie

Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde

Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie

Klinik und Poliklinik für Hämatologie und Zelltherapie, Internistische Onkologie, Hämostaseologie

Klinik und Poliklinik für Urologie

Klinik für Strahlentherapie

Darmzentrum

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Klinik und Poliklinik für Neurologie

Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie

Vorstand Prof. Josten : „Bestätigung der exzellenten Arbeit aller Mitarbeiter“

„Dieser Sprung in die oberste Spitzengruppe unter den deutschen Krankenhäusern ist eine ausdrückliche Bestätigung der exzellenten Arbeit aller unserer Mitarbeiter. Unsere Patienten können sich weiterhin sicher sein: Hier am UKL werden sie von hochmotivierten und qualifizierten Ärztinnen und Ärzten behandelt. In Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland genießt das UKL einen hervorragenden Ruf. Diesem hohen, aber berechtigten Anspruch der Menschen möchten wir gerecht werden, Tag für Tag“, freut sich Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig.

Von Markus Bien