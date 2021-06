Leipzig

Unter dem Motto „Doppelt hilft mehr! Jetzt Blut spenden und den Zoo Leipzig unterstützen“ können Spender vom 14. Juni bis 31. Juli dann nicht nur Leben retten, sondern sich mit der erhaltenen Aufwandsentschädigung auch für den Zoo Leipzig einsetzen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, an einem attraktiven Gewinnspiel teilzunehmen. Die Aktion ist Teil der „Leipziger Original“-Kampagne, die 2018 anlässlich des 85-jährigen Bestehens des ITM ins Leben gerufen wurde.

Jedes Jahr am 14. Juni erinnert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem Weltblutspendetag an die Entdeckung der Blutgruppen durch den Österreicher Karl Landsteiner und ehrt weltweit das Engagement aller Blutspender.

Blutspender Blut spenden kann fast jeder, der zwischen 18 und 68 Jahren alt ist, mindestens 50 kg wiegt und sich gesundheitlich fit fühlt. Zu jeder Spende ist der Personalausweis mitzubringen. Infos zur Blutspende am UKL gibt es unter Telefon 0341 / 97 25 393 oder unter www.blutbank-leipzig.de.

Auch am ITM ist man für die Unterstützung der Blutspender sehr dankbar. Prof. Reinhard Henschler, Direktor des Instituts, betont: „Wir haben in den letzten anderthalb Jahren zu spüren bekommen, wie schnell wir in eine absolute Mangelsituation bei der Blutversorgung geraten können. Wir danken allen Unterstützern, die uns in den einschneidendsten Lockdown-Phasen in dieser Pandemie spontan mit ihrer Blutspende geholfen haben.“

Quelle: UKL

Gleichzeitig ist es dem Transfusionsmediziner wichtig, am Weltblutspendetag auf die Bedeutung der Blutspende hinzuweisen. Aus diesem Grund nimmt die Blutbank am 14. Juni ihre seit 2018 laufende „Leipziger Original“-Kampagne wieder auf, die 2020 coronabedingt etwas pausieren musste. „Unsere Kampagne soll das Thema Blutspende in den Vordergrund rücken. Zugleich wird der Fokus natürlich auf die Spendemöglichkeiten hier bei uns am UKL gerichtet“, so Reinhard Henschler.

Unter dem Motto „Jetzt Blut spenden und den Zoo Leipzig unterstützen“ können Blutspender bis 31. Juli ihre Aufwandsentschädigung dem Zoo Leipzig überlassen und zudem an einem attraktiven Gewinnspiel teilnehmen. Von den Spendengeldern sollen Zoo-Tickets für Kinder- und Jugendeinrichtungen in Leipzig gekauft werden. Darüber hinaus kann sich jeder Spender – solange der Vorrat reicht – auf einen Blutbank-Stoff-beutel mit allen „Leipziger Original“-Motiven als Dankeschön freuen.

„Die Leipziger Transfusionsmedizin zählt zu den Vorreitern des organisierten Blutspendewesens in Deutschland, denn von ihrem heutigen Standort in der Johannisallee 32 aus erfolgte 1933 der erste überregionale Blutspendeaufruf“, erzählt Prof. Reinhard Henschler. „Seitdem ist das Institut für Blutspender und Patienten in Leipzig und der Region da.“

Im Rahmen der „Leipziger Original“-Kampagne symbolisiert der gemeinsame Auftritt der Blutbank mit anderen Leipziger Originalen, dass sich auch die Blutbank aufgrund ihrer Historie ganz selbstbewusst zu diesen zählen darf. Nach den bisherigen drei „Original Leipzig“-Kampagnenmotiven – der Leipziger Lerche, dem Leipziger Messemännchen und der Szenenmeile Karli – wird nun als viertes und letztes Motiv der Zoo Leipzig neben der UKL-Blutbank zu sehen sein.

Mehr Infos zur Kampagne unter www.doppelthelfen.de

Von Anja Grießer