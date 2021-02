Am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) ist ein Fitness-Parcours für Krebspatienten entstanden. Sobald der aktuelle Lockdown gelockert oder beendet sein wird, steht er den Patienten des Universitären Krebszentrums Leipzig (UCCL) zur Verfügung.

Wegen des Lockdowns dürfen derzeit noch keine Patienten an den Geräten trainieren. So bleibt Zeit für Prof. Florian Lordick, Direktor des Universitären Krebszentrums Leipzig (UCCL) am UKL, sich selbst mit dem Parcours vertraut zu machen. Quelle: Hagen Deichsel