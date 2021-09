Wenn der Schmerz zu einer eigenen Erkrankung wird

Leipzig

Chronische Schmerzen können überall auftreten: an der Wirbelsäule, der Schulter und im Kopf“, sagt Prof. Anette Kersting, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). „Oft kann eine körperliche Ursache nicht mehr eindeutig gefunden und damit auch nicht behoben werden. Der Schmerz hat seine Warnfunktion verloren und ist ein eigenständiges Krankheitsbild geworden. Dann kann man den Patienten manchmal nur noch helfen, indem sie lernen, mit den Schmerzen zu leben.“

Mit der multimodalen Schmerztherapie wird am UKL ein Konzept angeboten, bei dem ein interdisziplinäres Team sozusagen an „verschiedenen Stellrädchen dreht“. Denn an der Entstehung chronischer Schmerzen sind meist viele Faktoren beteiligt: körperliche, soziale und auch psychische. „Häufig finden sich medizinische Ursachen, wie Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule. Darüber hinaus spielen auch seelische Vorgänge eine große Rolle. Deshalb bringt eine isolierte Behandlung nicht viel“, so Prof. Kersting.

Patienten spezielle Behandlung anbieten

Die Orthopäden hatten frühzeitig erkannt, dass sie allein Menschen mit chronischen Schmerzen nicht helfen können. „Unsere Idee war es, gemeinsam mit Anästhesisten, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten diesen Patienten eine spezielle Behandlung anzubieten“, erzählt Prof. Christoph-Eckhard Heyde, Geschäftsführender Direktor der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie am UKL. „Nunmehr stehen mit der schon lange etablierten multimodalen Schmerztherapie in unserem Hause sowie der neueren Schmerztagesklinik der Kollegen der Anästhesie zwei Bausteine zur Verfügung, den Betroffenen zu helfen.“

Auch Physiotherapie und Übungen, die zu Hause weitergemacht werden können, sind Bestandteil des Angebotes. Quelle: Stefan Straube

Umfangreiche Anamnese

Bei der stationären multimodalen Schmerztherapie werden die Patienten jeweils mindestens acht Tage stationär behandelt. Zum interdisziplinären Therapie-Team gehören Schmerztherapeuten, Orthopäden, speziell ausgebildete Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und auch eine Ärztin, die die traditionelle chinesische Medizin anwenden kann.

„Am Anfang steht natürlich eine Anamnese“, so Prof. Kersting. „Wir wollen herausbekommen, wann und wodurch die Schmerzen entstanden. Gibt es Verstärker im psychosomatischen Bereich? Also: Lassen sich Zusammenhänge und Unterschiede finden zwischen Situationen am Arbeitsplatz oder im privaten Leben? Die Antworten lassen uns dann vielleicht den Auslösern nahekommen. Und dann kann man daran arbeiten.“

Weitere Fragen sind: Wie lange gibt es die Schmerzen schon? Gibt es Unterschiede in der Schmerzintensität? Haben die Patienten biografische Schmerzerfahrungen, wie Operationen oder erlebte Gewalt, liegen belastende Lebenssituationen vor, gibt es beispielsweise einen alkoholkranken Partner oder pflegebedürftige Familienangehörige? Die Patienten werden gebeten, ein Schmerztagebuch zu führen, in dem sie protokollieren, wann die Schmerzen wie stark sind und was sie gerade getan haben.

Schmerzpatienten lernen am UKL auch, wie wichtig Entspannung für sie ist. Quelle: Stefan Straube

Zusammenhänge finden, um Alltag zu meistern

„Im Grunde geht es darum, mögliche Zusammenhänge auf biologischer, psychischer und sozialer Ebene und damit Antworten zu finden auf entscheidende Fragen: Was führt zu den Schmerzen, was löst sie aus, was verstärkt sie?“, sagt Prof. Kersting. „Zudem widmen wir uns natürlich dem seelischen Aspekt: Welche Gedanken und Gefühle sind mit den Schmerzen verbunden? Denn durch eine Konzentration auf den Schmerz wird er stärker empfunden.“

Wie die Klinikdirektorin betont, führen auch negative Gedanken, wie „Das wird nie besser.“ oder „Ich schaffe das nicht.“, dazu, dass Schmerzen mehr Raum einnehmen. Positive Gedanken hingegen, wie „Ich muss mich beruhigen.“ oder „Ich schaffe das Stück für Stück.“, verändern das Schmerzerleben. „Die Schmerzen verringern sich nicht immer mit diesen Gedanken. Aber dem Patienten wird vermittelt, dass er etwas tun kann und dem Schmerz nicht ausgeliefert ist“, so Prof. Kersting.

Nach der einen Woche stationärer Behandlung kommen die Patienten wieder in hausärztliche und schmerztherapeutische sowie, wenn erforderlich, auch in orthopädisch-unfallchirurgische Behandlung. Sollten psychosomatische Ursachen gefunden worden sein, dann wird die psychotherapeutische Behandlung ambulant fortgesetzt – wenn gewünscht, auch am UKL.

„Etwa 100 bis 120 Patienten werden jährlich mit der multimodalen Schmerztherapie stationär behandelt“, resümiert Prof. Heyde. „In einer Dissertation haben wir die Ergebnisse messen lassen. Diese besagen: Bei den Patienten kann keine Heilung von dieser ja chronischen Erkrankung erreicht werden. Aber es konnten die Schmerzen reduziert werden und die Patienten haben gelernt, mit dem Problem umzugehen und kommen nun im Alltag besser damit klar. Damit profitieren sie deutlich von dieser Zeit voller konzentrierter und interdisziplinärer Therapien.“

Weitere Informationen zur stationären multimodalen Schmerztherapie unter www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/psychosomatik und zur Schmerztagesklinik unter www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/kai/klinik/schmerzmedizin

Von Uwe Niemann