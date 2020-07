Wissenswertes über Bakterien, Antibiotika und gefährliche Resistenzen ab jetzt online erfahren

Leipzig

Nach der Corona-bedingten Zwangspause startet die Vorlesungsreihe „Medizin für Jedermann“ jetzt wieder, aber als digitale Vorlesung im Internet. Jeweils zur ­gewohnten Zeit um 18.15 Uhr an den Vorlesungstagen können alle Interessierten im Internet die Über­tragung des Vortrags verfolgen. Gleichzeitig beantwortet ein Experte Fragen der Zuschauer im Live­Chat. Zu finden ist der digitale Vortrag am 15.7. ab 18.15 Uhr auf unserer Homepage www.uniklinikum-leipzig.de.

Antibiotika waren einst die schärfste Waffe gegen bakterielle Infektionen. Doch immer mehr Bakterien zeigen sich resistent. „Bei meinem Vortrag zu Bakterien und der zunehmenden Gefahr durch Antibiotika­ Resistenzen werde ich zuerst allgemein­verständlich erklären, wie Resistenzen ­entstehen“, so Prof. Dr. Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am UKL und Chefarzt der Infektiologie am St. Georg. Dabei spielt die Evolution eine Rolle: ­ Bakterien vermehren sich sehr schnell. ­Dabei können – gerade unter einem ­Selektionsdruck durch Antibiotikaanwendung – Muta­tionen entstehen, durch die ein Folge-Bakterium plötzlich resistent gegen ein Antibiotikum ist. Problem dabei: Alle weiteren Nachkömmlinge dieses mutierten Bakteriums sind ebenfalls vor diesem Antibio­tikum geschützt. Zudem können Bakterien die Resistenz auch an „Freunde und Bekannte“ weitergeben. „Wie sieht es mit Resis­tenzen weltweit aus? Und wie ist die Lage in Leipzig? Auch auf diese Fragen werde ich eingehen“, verspricht der ­Leipziger Infektionsmediziner.

Von UKL