Zöliakie – wie Mediziner einem Chamäleon auf die Spur kommen 

Leipzig

Gunter Flemming: „Die Beschwerden können sehr unterschiedlich sein. Und das erschwert das Erkennen der Erkrankung. Mit modernen nicht-invasiven Untersuchungsmöglichkeiten – beispielsweise einer Testung auf spezifische Antikörper im Blutserum, die für die auslösende Glutenunverträglichkeit typisch sind – kommen wir heute der Autoimmunerkrankung aber auf die Spur.“

Grundsätzliche steht Zöliakie für eine entzündliche Erkrankung des Dünndarms. Die Besonderheit dabei: Sie wird durch eine fehlgeleitete Immunreaktion auf Gluten ausgelöst, das in vielen Getreidesorten steckt. Wenn also glutenhaltige Nahrungsmittel aufgenommen werden, können die Patienten starke Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfälle bekommen.

Schleimhaut des Darms wird geschädigt

Selbst, wenn diese Symptome nicht heftig sind und dem Patienten nicht schwer zu schaffen machen, kommt es zu langfristigen Schäden. Denn bei Zöliakie wird die Schleimhaut des Darms durch die fortwährende Entzündung geschädigt, so dass Nahrungsbestandteile schlechter in den Körper aufgenommen werden können. In der Folge können möglicherweise sogar Mangelzustände entstehen.

„Die Krankheit manifestiert sich in verschiedenen Altersgruppen“, erklärt Dr. Flemming. Es gibt ein genetisches Risiko für die Entwicklung einer Zöliakie. Es haben circa 30 bis 40 Prozent der Normalbevölkerung solch ein Risiko-Gen, allerdings beträgt die Häufigkeit der Zöliakie circa ein Prozent in der deutschen Bevölkerung.

Welcher weitere Risikofaktor – neben dem genetischen Hintergrund – zu der Entwicklung einer Zöliakie führt, ist bislang noch nicht ausreichend geklärt. „Die erste Bewährungsprobe entsteht, wenn die Babys die erste Beikost bekommen. Dann treffen sie auch das erste Mal auf Gluten – und es entscheidet sich, ob sie dieses Klebereiweiß vertragen oder nicht.“ Es kann aber auch erst nach Jahren zu der Entwicklung einer Zöliakie kommen.

UKL aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Wenn die Krankheit schon in der Familie aufgetreten ist, aber auch bei anderen Erkrankungen wie Diabetes Typ 1, Down-Syndrom oder Turner-Syndrom, die häufig mit Zöliakie verbunden sind, sollte im Verlauf eine Untersuchung auf eine Zöliakie durchgeführt werden, auch wenn (noch) keine klinischen Symptome vorliegen.

Wenn der Verdacht auf eine mögliche Zöliakie besteht, dann werden zunächst spezifische Antikörper im Blut des Patienten untersucht. In Abhängigkeit dieser Befunde wird dann gemeinsam mit der Familie entschieden, ob eine Magen-Dünndarm-Spiegelung zur Diagnosesicherung notwendig ist.

In der kommenden Ausgabe lesen Sie im nächsten Teil des Ratgebers zur Zöliakie, wie es nach der Diagnose mit der Behandlung weitergeht.

Von Uwe Niemann