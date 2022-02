Zwei Frühchen kämpfen sich am Uniklinikum Leipzig ins Leben

Leipzig

Ein trüber Dienstagmorgen im Januar. Familie Fischer aus Gröditz bei Riesa kommt mit ihren eineiigen Zwillingen Timo und John zur Untersuchung nach Leipzig ans Universitätsklinikum (UKL). Die beiden Jungs sind seit etwas mehr als zehn Monaten auf der Welt – ihr sogenanntes korrigiertes Alter beträgt aber erst sechseinhalb Monate, denn Timo und John sind Frühchen.

17 Wochen kamen sie im vergangenen Jahr zu früh auf die Welt, ein mehrmonatiger Kampf um Leben und Tod auf der Intensivstation der UKL-Neonatologie begann. Doch der starke Lebenswille der beiden Kleinen, die nie erschöpfte Hoffnung der Eltern und die engagierte Arbeit der Ärzt:innen und Pflegenden Tag für Tag auf der Station gewannen schließlich die Oberhand.

Zur Nachkontrolle im Januar 2022 kommen zwei aufgeweckte Zwillinge, die sich derzeit normal entwickeln, aber noch lang mit den Folgen ihrer Frühgeburt kämpfen werden.

Oberärztin Dr. Lena Wronski-Löffelbein prüft die Reflexe der Zwillinge Quelle: Stefan Straube

Die Ursachen für ein zu zeitiges Ende der Schwangerschaft können vielfältig sein. Fakt ist: Je kleiner ein Frühchen, desto aufwändiger seine Behandlung.

Ausziehen, messen, wiegen – das mögen kleine Kinder nicht, da sind Timo und John keine Ausnahme. John ist der etwas korpulentere, viel mehr offensichtliche Unterscheidungsmerkmale gibt es derzeit nicht. Während Mama Anna ihn bei Schwester Antje auf die Waage legt, wickelt Papa Stefan Brüderchen Timo.

Die beiden sind ein eingespieltes Team. Fast fünf Monate mussten die Frühchen im UKL verbringen. Ihre Mutter war die ganze Zeit dabei. Jeden zweiten Tag kam auch der Vater vorbei – und dabei führen beide in Selbständigkeit einen Landwirtschaftsbetrieb. Das will gut organisiert sein.

Harte Wochen und Monate liegen hinter allen

Einen Raum weiter wartet bereits Dr. Lena Wronski-Löffelbein. Die Oberärztin der Abteilung für Neonatologie am UKL betreut die Familie bereits von Anfang an. Am 11. März 2021 sind die beiden Jungen geboren worden. Am 7. Juli wären sie eigentlich erst dran gewesen. Harte Wochen und Monate liegen hinter allen. Doch nun, zu ihrer zweiten „Entwicklungsneurologischen Nachsorgesprechstunde“ seit der Entlassung, freut sich Dr. Wronski-Löffelbein zu sehen, welche Entwicklung Timo und John zeigen.

„Im Februar 2021 haben wir erfahren, dass es Frühgeborene werden,“ erzählt Stefan Fischer, „dann begann für uns eine stressige Phase.“ Bei ihrer Geburt im März wog John 565 Gramm, Timo gar nur 465 Gramm. Ihre Lungen waren überhaupt noch nicht bereit gewesen, selbst zu atmen. Die Intensivbehandlung auf der UKL-Neonatologie begann, inklusive Operationen und durchgemachten Infektionen.

Zehn Monate später sitzt Dr. Wronski-Löffelbein zwei aufgeweckten Jungen gegenüber, die sich sofort für die Rolleigenschaften des oberärztlichen Kugelschreibers interessieren. Sie erläutert den Eltern die Wachstumskurven: „Beide zeigen prima Werte und entwickeln sich ganz normal.“ Timo wiegt knapp acht Kilogramm, John sogar noch ein wenig mehr. Auch unter den FFP-2-Masken sieht man das erleichterte Lächeln von Anna und Stefan Fischer.

Wenn Papa Stefan seine Späßchen macht, steigt nach den Untersuchungen der Gute-Laune-Pegel bei den Kleinen schnell wieder an. Quelle: Stefan Straube

Dann fragt die Ärztin ab: Wie läuft es zu Hause? Essen die beiden schon Brei? Wie lief es mit dem Stillen? Fangen sie bereits an zu „robben“? Haben Timo und John schon Beine und Füße „entdeckt“? Wie steht´s um den nächtlichen Schlaf?

Denn dann werden die Zwillinge noch immer zur Sicherheit per Kabel an einen Überwachungsmonitor angeschlossen. „Wir sehen immer mal wieder längere Atempausen bei beiden“, berichtet denn auch Mutter Anna leicht besorgt. Dr. Wronski-Löffelbein nimmt den Hinweis dankend auf: „So wie sich das anhört, klingt es erst mal harmlos. Doch wir lesen die Monitore wie bei jedem Termin hier bei uns am Klinikum aus. Erst dann wissen wir endgültig, ob alles normal ist.“

„Alles an Therapie aufgeboten, was wir haben“

Dann geht es weiter an den Untersuchungstisch, der direkt vor einem großen Spiegel steht. Nacheinander prüft die UKL-Oberärztin hier nun die Reflexe der beiden Kinder. „Zwillinge zu untersuchen ist anders als Einzelkinder“, erzählt Dr. Wronski-Löffelbein. „Zwillinge beobachten sich gegenseitig, oft gibt es einen ‚Vorreiter‘. Und ich als Ärztin habe natürlich sofort einen direkten Vergleich.“ Wichtig sei auch zu sehen, wie die Kinder interagieren, zum Beispiel mit der Mutter.

Timo ist nach Ansicht der UKL-Expertin in seiner Entwicklung zwei bis drei Wochen hinter seinem Bruder zurück. „Er schaut sich alles erst mal an“, meint sie schmunzelnd. Dafür atmet John noch merklich angestrengter. „Die Lunge wird immer das anfällige Organ bei beiden bleiben“, erklärt Dr. Wronski-Löffelbein.

Fast schon unvermittelt beginnt Dr. Lena Wronski-Löffelbein von der Zeit nach der zu frühen Geburt zu berichten: „John und Timo waren so schwer krank, sie brauchten im wahrsten Sinn des Wortes intensive Betreuung.“ Zwischenzeitlich habe es tatsächlich auf der Kippe gestanden, ob sie es schaffen würden.

„Die großen Klippen haben wir umschifft.“ Dr. Lena Wronski-Löffelbein (re.) ist sehr zufrieden mit der Entwicklung von Timo (auf Papas Schoß) und John Fischer (auf Mamas Schoß). Auch Prof. Ulrich Thome (2.v.r.), Leiter der Abteilung Neonatologie, schaute beim Termin vorbei. Er und seine Mitarbeiter:innen haben schon sehr vielen Frühchen ins Leben geholfen. Quelle: Stefan Straube

„Wir hatten alles an Therapie aufgeboten, was hier haben“, erklärt sie mit eindringlichen Worten, „doch den Rest mussten die Kleinen mit ihrem eigenen Lebenswillen aufbringen. Und das“, sagt die Ärztin und schaut Kinder und Eltern an, „haben uns die beiden aber toll gezeigt!“ Denn das „Wunder“, wie es Dr. Wronski-Löffelbein nennt, geschah: Alles wurde Stück für Stück besser.

Auch die Eltern habe nie der Mut verloren, bescheinigt ihnen die Medizinerin anerkennend. „Wir haben uns zu jeder Zeit gesagt, wir kriegen das schon hin“, bestätigt Stefan Fischer. Und mit großem Ernst fügt der Landwirt hinzu: „Egal, wie sich die Kinder entwickeln, sie können bei uns zu Hause auf dem Hof glücklich werden und von mir aus Trecker fahren.“

Am Ende der Untersuchung sagt Dr. Lena Wronski-Löffelbein zufrieden: „Ich hatte gehofft, dass unser Termin heute so sein wird. Die großen Klippen haben wir umschifft, und ich sehe bei beiden Kindern keine großen Schwierigkeiten.“

Und direkt an die Eltern gewandt, meint sie: „Die großen Hürden haben wir genommen, aber die Frühgeburt wird weiter ein Thema für die Kinder bleiben.“ Wichtig sei jetzt auch, dass alle Menschen im familiären Umfeld der Fischer-Kinder geimpft seien – nicht nur gegen Corona – um Timo und John gegen mögliche Infektionen zu schützen.

Möglicher Zusammenhang zwischen Frühchenrate und Lockdown wissenschaftlich untersucht

Das spezielle Wissen und Können der neonatologischen Expert:innen war 2021 wieder oft gefragt: 48 Frühchen wogen weniger als 1000 Gramm und 88 weniger als 1500 Gramm. In beiden Fällen lagen diese Zahlen deutlich über denen des Jahres 2020. Das kleinste betreute Frühgeborene wog nur 305 Gramm. Die Betreuung solch kleiner Säuglinge ist extrem zeit- und personalaufwändig, dauert viele Monate.

Prof. Ulrich Thome leitet die Abteilung für Neonatologie am UKL. Er sieht die Rate an Frühgeborenen in Leipzig in Zukunft weiterhin leicht steigen – schon aus statistischen Gründen, weil Leipzig weiterhin wächst. Auf seine Mitarbeiter:innen ist er stolz: „Sie bewältigen ihre Aufgaben mit Leidenschaft“, sagt er.

Ein Frühgeborenes im Inkubator: Je kleiner ein Frühchen, desto aufwändiger seine Betreuung. 48 der im vergangenen Jahr am UKL geborenen Frühchen wogen weniger als 1000 Gramm. „Ich bin stolz auf mein Team“, sagt Neonatologie-Leiter Prof. Ulrich Thome. Quelle: Stefan Straube

Es ist gewachsen, genauso wie seine Abteilung. Im Herbst 2020 war eine zweijährige Modernisierung und Erweiterung abgeschlossen worden. Denn seine Patient:innen kommen nicht nur aus Leipzig, sondern auch aus Wurzen, Torgau, aber auch Zwickau oder Plauen. „In Sachsen gibt es eben nur vier Kliniken für die ganz kleinen Frühchen“, hebt Prof. Thome hervor.

Ursachen für eine zu frühe Geburt kennt der UKL-Experte viele: „Manchmal muss die Schwangerschaft beendet werden, um die Mutter zu schützen, Stichwort Schwangerschaftsvergiftung. In anderen Fällen müssen wir das Kind bewahren vor Unterernährung und Sauerstoffmangel, wenn die Plazenta der Mutter schlecht funktioniert.“ Oder es seien auch einfach zu früh einsetzende Wehen, zum Beispiel bei Zwillingen. Prof. Ulrich Thome: „Der Körper schafft es nicht länger. Die Last ist zu groß.“

Die meisten Frühchen gehen nach etwa drei bis dreieinhalb Monaten in der Klinik nach Hause. In schwierigeren Fällen wie bei Familie Fischer dauert es länger. „Je kleiner die Frühchen, desto aufwändiger die Behandlung“, erklärt es Prof. Thome.

Den Jahresbeginn beschreibt der Leiter der Abteilung Neonatologie als eher ruhig – „vielleicht auch wegen der Corona-Einschränkungen.“ Wenn das öffentliche Leben wieder stärker geöffnet werde, steige auch die Frühchenrate wieder, ist sich der Experte sicher.

Einen Zusammenhang zwischen Lockdown und der Anzahl der Zu-früh-Geborenen untersuchen Thome und weitere Mediziner im Übrigen auch wissenschaftlich: „Wir wollen wissen, welche Mechanismen für Frühgeburten von derart gesellschaftlich übergreifenden Maßnahmen wie einem Lockdown beeinflusst werden.“ Die Forschenden arbeiten dabei mit Datensätzen des Jahres 2020, denn da galten strengere Regelungen als im vergangenen Jahr.

Die Auswertung der erhobenen Daten ist für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Von Markus Bien