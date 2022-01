Leipzig

Für Prof. Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin (ITM) am UKL und sein Team ist diese Aktion eine gute Gelegenheit, allen Spendern für ihre Unterstützung zu danken. Die aktuelle Situation stellt enorme Herausforderungen an die Bereitstellung lebensrettender Blutkonserven, besonders aufgrund der veränderten Situation der Corona-Pandemie.

Wenige Tage vor dem Jahresende zog Prof. Reinhard Henschler bereits eine erste Bilanz. „Die UKL-Blutbank blickt auch 2021 auf ein anstrengendes, am Ende aber erfolgreiches Jahr zurück: Wir konnten 2021 erneut etwa 14.000 Blutspender bei uns begrüßen, die zusammen mehr als 27.000 Vollblutspenden leisteten.“

Es gelang somit auch unter weiterhin erschwerten Bedingungen, im Jahr 2021 die Zahl der Vollblutspenden verglichen mit dem Niveau vor der Pandemie zu erhalten. Die Anzahl der Plasmaentnahmen konnte 2021 sogar gesteigert werden. Dieses Ergebnis sei eine enorme Leistung aller Blutspender und auch des Blutbank-Teams, so Reinhard Henschler.

„Wir wissen den Einsatz sehr zu schätzen“

Die Happy-New-Year-Aktion mit Unterstützung des Unternehmens Leipzig-for-Friends-HSW-Vorteilskarten-GmbH kommt da genau zu rechten Zeit: „Wir wissen den Einsatz unserer Spenderinnen und Spender sehr zu schätzen und freuen uns daher sehr, dass wir uns jetzt mit der Aktion auf besondere Weise bedanken können. Wir haben in diesem Jahr manches Mal mit größeren Aufrufen Blutspendewillige um ihre schnelle Mithilfe bitten müssen. Das hat zum Glück Früchte getragen, bedrohliche Defizite konnten wir stets noch knapp abwenden. Dennoch wurde uns dabei wieder sehr bewusst, dass wir ohne die regelmäßige Unterstützung unserer Blutspender der in den letzten Monaten weiterhin starken Nachfrage nach lebensrettenden Blutprodukten nicht mehr hätten gerecht werden können“, berichtet Reinhard Henschler.

Auch Patienten mit COVID-19-Erkrankungen auf den Intensivstationen benötigen oft Blutkonserven. „Die Versorgung von COVID-19-Patienten ist auch für unsere Einrichtung besonders fordernd. Wenn Blutungen auftreten, benötigen COVID-19-Erkrankte mehr Spenderblut als andere Patienten auf Intensivstationen“, erklärt Prof. Henschler. Müssen diese Patienten dann noch zusätzlich an eine sogenannte ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung) angeschlossen werden, seien sie auf deutlich mehr Blutprodukte angewiesen, denn „COVID-19 erhöht die Blutungsneigung um ein Vielfaches“, so der Mediziner.

Die Happy-New-Year-Aktion der UKL-Blutbank

Alle UKL-Blutspender (egal ob Vollblut-, Plasma- oder Thrombozytenspender) erhalten noch bis 28. Februar im Rahmen der Aktion eine Leipzig-for-Friends-2-zu 1-Vorteilskarte. Inhaber dieser zwölf Monate gültigen Karte können gemeinsam mit einer Begleitperson in Leipzig und Umland bei über 90 Partnern „2 Leistungen für 1“ in Anspruch nehmen. Wann die Karte aktiviert wird, ist (auch angesichts der schwer einschätzbaren Corona-Lage) frei wählbar. Die Aktion findet in allen Spendeeinrichtungen der UKL-Blutbank und bei allen Außenterminen statt.

Informationen zur Blutspende auf www.blutbank-leipzig.de

Von Anja Grießer