Leipzig

Lust auf einen Tapetenwechsel? Wer unsere schnelllebige Welt für kurze Zeit verlassen und in neue Wohn- und Lebensräume eintauchen will, dem bieten sich viele Möglichkeiten. Bei diesen Interieur-Tipps für ein neues Zuhause stehen Entspannen und Abschalten ganz oben:

Ab in den Dschungel

Vorm nahenden Herbst lässt sich mit einfachen Tricks noch einmal der Sommer ins Haus holen. Saftige Grüntöne und florale Muster transportieren die Natur mit Wald und Wiese in die heimischen Wände. Grüne Pflanzen schaffen erfrischende Momente und gute Stimmung für alle Bewohner. In schönen Übertöpfen oder Gefäßen ist das Blätterwerk auf dem Tisch oder vorm Fenster garantiert ein Hingucker. Frische Kräuter wie Basilikum, Rosmarin und Petersilie peppen zudem jede Küche auf und gehören zum gesunden Kochen einfach dazu. Wer sein innenliegendes Bad mit Grün schmücken möchte, der sollte zu Luftpflanzen greifen. Die ernähren sich ausschließlich von der Luftfeuchtigkeit.

Übertöpfe in Gold, Schwarz und Weiß lassen jede Pflanze in neuem Licht erblühen. Quelle: Regina Katzer

Palmenblätter, Farne und florale Muster finden sich auch auf exotischen Tapeten, kuschelweichen Kissenhüllen und Heimtextilien aller Art wieder. Flächendeckend aufgetragene Grün- und Grautöne im Zimmer schaffen Stille, und sind bestens dafür geeignet, Lieblingsstücke wie Kunstdrucke, Tuschezeichnungen oder Schwarz-Weiß-Fotos in Szene zu setzen.

Florale Muster sind gut mit Grautönen zu kombinieren. Quelle: Regina Katzer

Vasen und Kerzenleuchter aus farbigem Glas und viele Pflanzen in Steinguttöpfen sind beliebte Deko-Objekte. Kissen und Plaids werden bewusst in Material und Mustern gemixt. Cord, Wolle und Samt dürfen also gern zusammen auf einem Sofa dekoriert werden. Das schafft Atmosphäre, lässige Gemütlichkeit und setzt Akzente im sonst eher geradlinigen Einrichtungsstil, weiß Nadine Nonnenmacher, die seit über 20 Jahren gemeinsam mit Ehemann Franz den „Wohnmacher“ in der Innenstadt betreibt.

Kunstdrucke liegen im Trend für schöne Wände. Quelle: Regina Katzer

Gut Holz

Das Trendmaterial für Möbel mit Wohlfühlfaktor ist Holz. Als natürliches Material ist es robust und nachhaltig. Kombiniert mit natürlichen Stoffen und schlichten Teppichen strahlt das Holz große Behaglichkeit aus. Ob im rustikalen oder skandinavisch schönen Einrichtungsstil, die Dinge sind zeitlos schön und bringen viele Jahre Freude. Einer, der sich schon lange Zeit mit Holz und seiner Wirkung im Raum beschäftigt, ist Ronald Mettke von den „Leipziger Werkstätten“. Gemeinsam mit Thaddäus Ulbrich baut er Massivholzmöbel in Handarbeit: „Unsere Möbel sind kein Wegwerfplunder. Sie überstehen Umzüge und sind für mehr als 100 Jahre gemacht“, schwärmt der Restaurator über die schönen Dinge, die jedem Wohnraum eine edle Note verleihen.

Raumausstatter und Restaurator Ronald Mettke in seinen vier Wänden in Leipzig-Gohlis (Archivbild) Quelle: Regina Katzer

Akzente

Warme Farben beruhigen die Seele, wenn man von einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und abtauchen will. Die Farben Beige und Rosabraun erzeugen eine mediterrane Atmosphäre, während ein sattes Grün für den angesagten Urban-Jungle-Flair sorgt.

Die „Wohnmacher“ – das sind Nadine (im Foto) und Franz Nonnenmacher – beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit schönen Dingen fürs traute Heim. Quelle: Regina Katzer

„Der skandinavisch schlichte Einrichtungsstil mit Naturmaterialien wie Holz, Leder und Rattan ist weiterhin ein großes Thema. Dazu gesellen sich starke Farben in Orange, Violett und Senfgelb, sowie pudriges Salbeigrün und kühles Blaugrau“, weiß die Leipziger Interieur-Expertin Nadine Nonnenmacher.

Wohnaussichten

Die Corona-Pandemie hat auch unser Zuhause verändert. Knapp ein Viertel aller Erwerbstätigen mussten einen Platz zum Homeoffice umfunktionieren, Einrichtungsgegenstände ergänzen oder anpassen. Zudem erfordert die Verteuerung des Wohnraums intelligente Lösungen, wie sich das Leben auf kleinstem Raum gestalten lässt.

Von Regina Katzer