Schwarz, lang und mit abgedunkelten Scheiben: so wurden die Leichenwagen beim Corso durch Leipzig präsentierten. Der Zug ist mittlerweile fester Bestandteil des Wave-Gotik-Treffens.

Unter dem Motto: „Viva la muerte. In Würde leben, in Würde sterben. Für den Erhalt zeremonieller Bestattungswagen und andächtiger Friedhöfe", zogen etwa 30 Wagen durch die Stadt. Dabei haben sich die Fahrer ordentlich was einfallen lassen und ihre Wagen dekoriert.

