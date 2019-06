Leipzig

Zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) am kommenden Wochenende sind drei Straßenbahnlinien in Leipzig auch nachts unterwegs. Die 3, 11 und 16 werden von Freitagabend bis Montagabend als sogenannte „schwarze Linien“ unterwegs sein, um die Besucher zu den Veranstaltungsorten und anschließend wieder nach Hause zu bringen. Sie ergänzen nachts das Angebot der Nightliner, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Dienstag bekannt gaben.

Pro Tag 120 zusätzliche Fahrten

Für die drei Linien gibt es Sonderfahrpläne, die auf der LVB-Homepage einsehbar sind. Diese seien speziell auf das Festivalprogramm und die jeweiligen Locations abgestimmt, sagte LVB-Sprecher Marc Backhaus am Dienstag gegenüber LVZ.de. Die Fahrzeiten seien auch über die Verbindungsauskunft online oder in der App easyGo einsehbar.

Alleine von Samstag, 4 Uhr, bis Sonntag, 4 Uhr, werde es 120 zusätzliche Einzelfahrten geben, so Backhaus. Für die WGT-Besucher ist die Nutzung gratis, da das Besucherbändchen auch als Fahrkarte gilt. Wer kein Festival-Ticket hat, muss ein normales Ticket lösen.

WGT-Sonderlinie 31 wird abgeschafft

Die Straßenbahnlinie 31, die traditionell zum Treffen der Schwarzen Szene an Pfingsten durch Leipzig rollte, ist in diesem Jahr abgeschafft worden. Da der Kohlrabizirkus nicht mehr als Veranstaltungsort im Programm ist, entfällt die Sonderverbindung von dort bis zur Agra.

Mit den drei neuen Linien könnten die Festival-Besucher nun alle wichtigen Locations wie das Festival-Gelände im Leipziger Süden (Linie 11), den Felsenkeller und das Täubchenthal (Linie 3) oder das Stadtbad und den Volkspalast (Linie 16) erreichen, hieß es von den LVB.

Von nöß