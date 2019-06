Leipzig

Vier Tage lang bevölkerte die schwarze Szene Leipzig: 21 000 Besucher des 28. Wave-Gotik-Treffens (WGT) fühlten sich bei bestem Sommerwetter in der Messestadt „wie zu Hause“, wie WGT-Sprecher Cornelius Brach betonte. Die LVZ fasst einige Eindrücke des Festivals zusammen. WGT ist, wenn ...

Schwarze Mystik und Regenbogenflaggen

... die Straßenbahnlinie 11 bei brüllender Hitze aus allen Nähten platzt und die eingequetschten Fahrgäste sich gar nicht satt sehen können an Teufelshörnern, Piratenhüten, Schnappatmungskorsetten, Zylindern, gezwirbelten Bärten, Totenkopfbroschen, Sarghandtaschen, Federboas, Fledermausflügeln, toupierten Mähnen und rot glimmenden Augen.

... man vor dem Agra-Messepark seine Rune des Tages ziehen kann und fortan – symbolisch – als Auerochse herumläuft. Und direkt auf dem Campingplatz mystisch-dunkle Fahnen neben regenbogenbunten LGBT-Flaggen gehisst werden.

„Ich zeige dir, wie man einen Elefanten-Origami faltet.“

... wenn im Heidnischen Dorf in Dölitz – mit einem Augenzwinkern und kehligen Stimmen – jungfräuliche Frauen und Männer an die Meistbietenden verkauft werden. Die Sklaven können sich „freikaufen“, indem sie ihrem Besitzer etwas ausgeben. Für Falco Jäger eine willkommene Möglichkeit – er schlägt gleich drei Mal zu. „Das mache ich jedes Jahr so“, erzählt der Leipziger mit den Vampirzähnen, der Robin-Hood-Mütze und der E-Zigarette in der Hand. „Essen und Trinken umsonst, was will man mehr.“

... Knechte und Mägde ein Gesuch bei der „Kuppeley“ aufgeben und per handgeschriebener Anzeige nach Partnern Ausschau halten. Vor allem Zettel von Männern hängen in dem schwarzen Zelt. „Trinkfest“ ist eines der häufigsten Attribute, mit denen sie sich beschreiben. Einer fällt aus der Reihe: „Ich zeige dir, wie man einen Elefanten-Origami faltet.“

Wikinger und Goth-Punks

... der Gaukler Narrateau Kindern von einer Bühne auf der Moritzbastei zuruft: „Ui, schaut mal rüber zum Uni-Riesen!“ – und aus den drei kurzen Bändern in seiner Hand auf einmal ein langes geworden ist.

... der blondbezopfte Wikinger zum Goth-Punk in der 80er-Jahre-Jeansweste sagt: „Wir haben uns wohl um ein paar Jahrhunderte verpasst.“

... der Familienvater mit seinen Kindern am Samstag in den Schrebergarten fährt, auf einmal Hundert Steampunks vor seinem Gartentor picknicken und er nur mit den Schultern zuckt: „Ich wusste gar nicht, dass dieses Wochenende WGT ist.“

Von Maximilian König