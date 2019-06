Leipzig

Auch in diesem Jahr findet am WGT-Wochenende wieder das Leichwagentreffen statt. Die Veranstalter haben bei der Stadt für Samstag zwischen 14 und 18 Uhr einen Fahrzeugkonvoi mit rund 30 Wagen angemeldet. Das Motto lautet: „Viva la muerte. In Würde leben, in Würde sterben. Für den Erhalt zeremonieller Bestattungswagen und andächtiger Friedhöfe.“

Zur Galerie Der obligatorische Treff der Leichenwagenfahrer am Völkerschlachtdenkmal.

Die Stadt weist in diesen Zusammenhang auf Verkehrseinschränkungen durch den Konvoi in. Folgende Route ist angemeldet:

Hauptbahnhof Westseite, Willy-Brandt-Platz, Wende Höhe Gerberstraße, Willy-Brandt-Platz Goethestraße, Augustusplatz, Mittelfahrbahn, Grimmaischer Steinweg, Johannisplatz, Prager Straße, An der Tabaksmühle, Friedhofsweg.

Von luc