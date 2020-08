Leipzig

Baby-Elefant Kiran ist der Superstar im Leipziger Zoo. Doch noch im April hatte die Parkleitung große Sorgen geäußert: „Unser kleiner Kiran bereitet uns einige Sorgen. Der Dickhäuter nimmt nicht genügend zu, obwohl er regelmäßig bei Rani trinkt“, hatte Zoosprecherin Maria Saegebarth damals erklärt. Bei seiner Geburt am 11. Januar wog der Kleine 140 Kilo. Spätestens im März hätte er diese Marke wieder erreichen sollen, doch das war nicht der Fall. Deshalb wurde Kiran genauer beobachtet und bekam wegen erhöhter Entzündungswerte ein Antibiotikum.

Anzeige

Gewichtskurve steigt langsam, aber stetig an

Inzwischen zeigt sich der Zoo optimistisch. „Kiran nähert sich der Marke von 200 Kilogramm“, erklärt Saegebarth nun. „Er entwickelt sich kontinuierlich und die Gewichtskurve steigt, wenn auch langsam, so doch stetig an – auch in der Form, wie es gesundheitlich jetzt gut ist“, so die Zoosprecherin. „Ein sprunghafter Anstieg zum Aufholen des Rückstandes wäre gar nicht gut, da ja alles mitwachsen und sich an das steigende Gewicht anpassen muss.“ Kiran sei zwar im Vergleich zur Norm nach wie vor eher ein Leichtgewicht. Doch eine solche Norm existiere – ähnlich wie bei Kindern – nur bedingt. Abweichungen nach oben und unten kämen durchaus vor. Der Zoo sei daher zufrieden mit den Fortschritten.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Babyfant Kiran hat sich ans Wasser gewöhnt. Und auch die großeren Dickhäuter lassen sich eine Abkühlung gern gefallen.

Babyfant legt Scheu vor dem Wasser ab

„Kiran entwickelt sich vom Verhalten her sehr gut, hält sich grundsätzlich an seine Herde, erkundet aber auch alles um ihn herum“, sagt Saegebarth. Inzwischen hat das Tier laut Zoo die Scheu vor dem Wasser abgelegt, genießt die Dusche zur Körperpflege oder als Abkühlung und geht auch schon ins Badebecken. Aufgrund der aktuellen Situation gebe es aber gegenwärtig keine festen Badezeiten.

Kiran ist der Sohn Rani und dem Ur-Leipziger Bên Lòng. Auf dem jüngsten Nachwuchs der Herde ruhen viele Hoffnungen, nachdem Babyfant Bên Lòng im September 2019 eingeschläfert werden musste. Mutter Hoa hatte den Kleinen nach der Geburt verstoßen. Er wurde mit Ersatzmilch ernährt und von Leihmutter Don Chung aufgezogen – doch der Versuch misslang.

Hoa und Trinh gewöhnen sich in Neunkirchen ein

Die Elefantenkühe Hoa und Trinh gewöhnen sich derweil nach ihrem Umzug in den Zoo Neunkirchen im Saarland an ihre neue Heimat. „Sie sind gut angekommen, haben die ersten Tage mit ihren gewohnten Pflegern verbracht und gemeinsam die neue Anlage kennengelernt“, erklärt Saegebarth. Trinh sei „ihrem Naturell entsprechend selbstbewusst beim Erkunden ihrer neuen Heimat vorgegangen“, während Hoa erwartungsgemäß vorsichtiger sei und mehr Zeit benötige, sich aber an ihrer Gefährtin Trinh orientiere.

Kommt Ersatz für die Auswanderer?

Wird es Ersatz für die beiden Auswanderer-Elefantenkühe geben? Dazu hält sich der Zoo nach wie vor bedeckt. „Das Quartett – bestehend aus Voi Nam, Rani und Kiran sowie Don Chung – bildet die Basis für die Elefantenherde, mit der auch künftig für den Arterhalt der vom Aussterben bedrohten Asiatischen Elefanten gearbeitet werden soll“, so Saegebarth. Über weitere Veränderungen in der Herde werde informiert, „wenn Festlegungen getroffen sind“.

Von Björn Meine