Leipzig

Minifant Kiran, Söhnchen von Elefantenmutter Rani und dem Leipziger Original Voi Nam, feiert am Montag seinen ersten Geburtstag. Schon am Freitag durfte sich der jüngste Spross der Elefantenherde über eine bunte Kiste voller Gemüse freuen. Mit großer Begeisterung zerlegte der Kleine eine Melone blitzschnell in viele kleine Stücke, bevor er sie genüsslich verzehrte.

Guten Appetit, kleiner Elefant! Quelle: Zoo Leipzig

Anzeige

Steiniger Weg zum ersten Geburtstag

„Der Weg im ersten Jahr war steinig und mit verschiedenen Herausforderungen gespickt. Jetzt sind wir stolz und erleichtert gleichermaßen, dass sich Kiran mit 333 Kilogramm kurz vor seinem ersten Geburtstag stabil entwickelt und ein nicht wegzudenkender Teil unserer um fünf Elefanten gewachsenen Herde ist. Menschen und Tiere haben das erste anspruchsvolle Lebensjahr unseres Youngsters hervorragend gemeistert“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold.

Neugierig beäugt der kleine Elefant seine Gemüsekiste mit leckeren Kostbarkeiten wie Melone, Ananas und Möhren. Quelle: Zoo Leipzig

Da der Minifant jetzt zu schwer für die „Kleinkind“-Waage ist, wird das Jungtier von den Tierpflegern nur noch ein Mal monatlich mit den Großen gewogen. Mit seinem aktuellen Gewicht könne er zwar mit seinen Altersgenossen nicht mithalten, aber er wachse und lege kontinuierlich zu, meint auch Seniorkurator Gerd Nötzold hoffnungsvoll.

Rückblick: Erstes Weihnachten für Klein-Kiran

Schon im Vorfeld des Weihnachtsfestes gab es für Kiran viele gesunde Leckereien vom Weihnachtsbaum, die er sich mit den anderen Herdenmitgliedern schmecken ließ. Nach wie vor planscht die kleine Wasserratte mit Vergnügen im Wasserbecken des Elefantentempels „Ganesha Mandir“ – zur großen Freude der Tierpfleger. Beim täglichen Training lernt der Kleine von den Großen: Wie er beispielsweise für notwendige Kontrollen die Füße heben oder das Maul öffnen muss.

Minifant Kiran und Mutter Rani (vorn) freuten sich schon Weihnachten über leckere Äpfel. Quelle: Zoo Leipzig

Neue Familienbande

In den Schwestern Pantha und Thuza hat Kiran neue „Tanten“ gefunden, die sich zusätzlich zu seiner Elefantenmutter Rani und Tante Don Chung um den Zwerg der Herde kümmern. Insgesamt ist die Leipziger Elefantenherde mit den fünf Ex-Berlinern gut zusammengewachsen. Erst neulich feierte der Halbstarke Edgar, das Nesthäkchen von Elefantenkuh Kewa, am 1. Januar seinen fünften Geburtstag.

Statt eines Besuchs zum Geburtstag von Klein-Kiran können die Besucher jederzeit symbolische Futter-Portionen wie Rüben oder Heu für den Dickhäuter und seine Familie spenden.

Von Regina Katzer