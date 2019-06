Leipzig

Happy Birthday Kiwara-Savanne! Seit 15 Jahren leben Giraffen, Zebras und viele andere Tierarten gemeinsam auf dem 25.000 Quadratmeter großen Gelände, das einer afrikanischen Savannenlandschaft nachempfunden ist. Aus diesem Anlass lädt der Zoo Leipzig vom 6. Juli bis 1. September alle Leipziger, Feriengäste und Urlauber zum afrikanischen Abenteuersommer ein. Zahlreiche Aktionen und Events werden für kleine und große Besucher geboten – wie die Entdeckertage Bienen und Afrika, Puppentheater und Kabarett.

Das sind die Programmpunkte und Veranstaltungshighlights des afrikanischen Abenteuersommers

Täglich von 10 bis 18 Uhr in Tammis Garten: Mitmachwerkstatt (Gestalten von Beutelrucksäcken mit Afrikamotiven und Basteln von Regenmachern) und Tiergesichterschminken

Entdecker-Safari in den Sommerferien. Quelle: Zoo Leipzig

Entdecker-Safari: Für Kinder beginnen in der Ferienzeit dienstags und donnerstags um 11 Uhr kostenfreie Ferien-Safaris mit den Zoolotsen, bei denen die Teilnehmer gemeinsam mit den Spezialisten 90 Minuten lang auf Entdeckertour gehen. Treffpunkt ist am großen Zooplan hinter den Drehkreuzen am Einlass. Gruppen melden sich bitte vorab telefonisch (0341 5933-385) oder via Mail im Safari-Büro an.

Entdeckertage Bienen Quelle: Zoo Leipzig

Entdeckertage Bienen am 27. /28. Juli und Entdecker-Safari

Ihre geringe Größe und ihre hohe Bedeutung für das Leben auf der Welt stehen in keinem Zusammenhang: Bienen sind für das funktionierende Ökosystem von enormer Bedeutung. Deshalb widmen sich die Entdeckertage Bienen am 27. und 28. Juli im Zoo Leipzig ganz den bedrohten Insekten, deren Lebensräume durch Monokulturen und Verdichtung kontinuierlich schwinden. Der Zoo lädt seine Besucher ein, mehr über die Bienen zu erfahren, Bienenhotels zu bauen und sogar selbst Honig zu schleudern.

An ausgewählten Terminen können Besucher an der kostenfreien Entdecker-Safari im neuen Bienengarten teilnehmen: 30. Juli, 1. August, 3. August, 4. August, 6. August, 8. August, 10. August, 11. August, 13. August, 15. August, 17. August und 18. August. Start ist jeweils 15.30 Uhr, die Safari dauert 60 Minuten und ist für Teilnehmer ab sechs Jahre geeignet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine Anmeldung im Safari-Büro ( Tel.: 0341 5933-385 oder per Mail an safaribuero@zoo-leipzig.de) empfohlen.

Entdeckertage Afrika Quelle: Zoo Leipzig

Entdeckertage Afrika vom 31. August bis 1. September

Das Geburtstagswochenende der Kiwara-Savanne vom 31. August bis zum 1. September stellt der Zoo Leipzig ganz in die Zeichen der Tierwelt Afrikas. Mit einem nicht ganz alltäglichen Wettbewerb, dem berüchtigten Kotproben-Quiz, dem Basteln von Beschäftigungsmaterialien für unsere Raubtiere, dem Futterschneiden für Giraffe, Nashorn und Co., Tierpflegergesprächen und Kommentierungen sowie Touren durch die Themenerlebniswelt sollen nicht nur die Nasen und Hände strapaziert, sondern auch Wissenswertes zur tierischen Vielfalt des Kontinentes an diesen Tagen vermittelt werden. Ein ganztägiges und vielfältiges Programm lädt Interessierte ein, die afrikanischen Tiere näher kennenzulernen und den Blick für deren bedrohliche Situation im ursprünglichen Verbreitungsgebiet zu schärfen.

Puppentheater im Zoo Leipzig Quelle: Zoo Leipzig

Puppentheater im Zoo vom 13. Juli bis 18. August

Ferienzeit ist Märchenzeit. Das Sommerpuppentheater entführt kleine und große Zoofans an den Wochenenden in den sächsischen Schulferien auf der Eventfläche an der Kiwara-Kopje immer um 15 und 17 Uhr in die Welt der Märchen. Alle Termine und Stücke gibt es hier zum Nachlesen.

Sommerkabarett Leipziger Funzel Quelle: Zoo Leipzig

Sommerkabarett Leipziger Funzel vom 19. Juli bis 7. August

Der Zoo Leipzig, das Marché Restaurant Patakan und die Leipziger Funzel laden zum 12. Sommerkabarett vom 19. Juli bis zum 4. August in den Zoo Leipzig ein. Die Gäste können allabendlich die einzigartige Natur der Tropenerlebniswelt Gondwanaland erleben. Mit ihrer Eintrittskarte können sie individuell von 19 bis 20.45 Uhr auf Entdeckungsreise in die Regenwälder Asiens, Afrikas und Südamerikas inklusive einer Bootsfahrt (von 19 bis 20.45 Uhr) auf dem Urwaldfluss Gamanil gehen, mit allen Sinnen in der Dämmerung den tropischen Regenwald beobachten und sich im klimatisierten Saal Mekong ab 21 Uhr bestens mit dem Satireprogramm „Durchgelacht bis in die Nacht!“ unterhalten lassen. Mehr Informationen zu Eintrittskarten, Preisen und Reservierungsmöglichkeiten gibt es hier.

Mehr Infos aus dem Zoo Leipzig Mehr tierische Nachrichten aus dem Zoo Leipzig, Infos zur neuesten Ausgabe von Horsts Zoogeflüster und natürlich Neuigkeiten zum kleinen Elefanten Bên Lòng gibt es hier.

Von LMG