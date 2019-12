Leipzig

Das Magische Tropenleuchten kehrt zurück: Vom 10. Januar bis zum 9. Februar 2020 erstrahlt die Tropenerlebniswelt Gondwanaland im Zoo Leipzig freitags bis sonntags in faszinierenden Farben und nimmt die Besucher mit auf eine unvergessliche Dschungelreise im Leipziger Winter. Während sich das Leuchten in den vergangenen beiden Jahren überwiegend auf die Tropenhalle beschränkte, entfaltet die Magie des Lichtes bei der dritten Auflage auch im Zoogelände ihre Wirkung.

Fotos vom Tropenleuchten 2019 finden Sie hier.

Dem leuchtenden Spektakel unter dem tropischen Sternenhimmel geht in diesem Jahr erstmals ein artenreicher illuminierter Rundgang durch den abendlichen Zoo voraus. Farbenfrohe Lichtinstallationen, wanderndes Licht sowie eine beeindruckende Projektion auf einer 24 Quadratmeter großen Leinwand laden zum Staunen unter dem Leipziger Abendhimmel ein, bevor die Besucher in den wohlig-warmen Regenwald eintauchen. Künstler, Musiker und ein szenisches Lichtspiel in den Tropen komplettieren das Abenteuer Magisches Tropenleuchten.

Die Veranstaltung findet an folgenden Tagen statt:

10. bis 12. Januar von 17 bis 22 Uhr

17. bis 19. Januar von 17 bis 22 Uhr

24. bis 26. Januar von 17 bis 22 Uhr

31. Januar bis 2. Februar von 17 bis 22 Uhr

7. bis 9. Februar von 17 bis 22 Uhr

Tageskarte zum Winterpreis und separate Abendtickets

Die Tageskarte Winter kostet für Erwachsene 16 Euro, für Kinder von sechs bis 16 Jahren 9 Euro, ein Familienticket 40 Euro. Ab 17 Uhr gibt es jeweils separate Tickets für das Tropenleuchten (Erwachsene 14 Euro, Kinder 10 Euro). Tickets gibt es direkt auf der Webseites des Zoo Leipzig.

