Es wird ein bisschen gruselig und dunkel im Zoo Leipzig: Ende Oktober und Anfang November stehen gleich zwei Veranstaltungen an, die sich um den Herbst und die Dunkelheit drehen.

Den Auftakt mach das Halloween-Spektakel am Donnerstag, den 31. Oktober 2019. Das steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Dia de los Muertos“ – dem Fest des lachenden Skeletts. In ganz Mexiko feiert man diesen Tag der Toten mit einem bunten Farbenmeer aus Blumen, viel Musik und Tanz.

Folgende Programmpunkte werden ab 10 Uhr geboten: Kürbisschnitzen mit den Zoolotsen, Hitradio RTL Bühnenprogramm mit mexikanischer Liveband und Salsa-Tänzen, Gewinnspiel: Wie schwer ist der Riesenkürbis?, Stockbrot am Lagerfeuer, Farbenfrohe Walk-Acts, stimmungsvolle Illuminierung, Tier- und Skelett-Gesichterschminken, Aktionen mit Bullis Bande im Konzertgarten. Um 19 Uhr beginnt die große Feuershow.

Alle Kinder im Halloween-Kostüm erhalten an diesem Tag kostenfreien Zooeintritt. Der Zoo bleibt an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Einlass: 19 Uhr.

Spektakuläre Effekte gibt es bei der großen Feuershow an Halloween zu sehen. Quelle: Zoo Leipzig

Tiere bei Nacht entdecken

Für die Entdeckertage Tiere bei Nacht von Freitag, den 1. November, bis Sonntag, den 3. November, haben die Zoolotsen und Tierpfleger wieder ein spannendes Programm rund um die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere erarbeitet und geben Auskunft über die Schlafgewohnheiten der Zoobewohner.

Gemeinsam mit den Zoolotsen geht es auf 90-minütige Safaris zu den nacht- und dämmerungsaktiven Tieren. Zudem begeben sich die Zoobesucher auf die Spuren der Fledermäuse und erfahren alles Wissenswerte rund um die wendigen Flieger.

Von LMG