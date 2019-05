Leipzig

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 feiert der Zoo Leipzig den 90. Geburtstag der Bärenburg. So blickt der Abenteuerspielplatz im Herzen des Zoo Leipzig auf eine historische Vergangenheit zurück. Jahrzehntelang lebten auf der 1929 eröffneten Anlage Eisbären, Braunbären, Kragenbären und Brillenbären. Die Bärenburg galt als Zuschauer-Magnet im Zoo. Doch für eine moderne Tierhaltung eignete sie sich nicht mehr. 2013 zog der letzte Brillenbär aus. Das historische Klinkerareal wurde für rund vier Millionen Euro umgebaut, der Bärenburg-Spielplatz 2015 für die kleinen Besucher freigegeben. Seither wird er zu den Öffnungszeiten des Zoo Leipzig quasi „rund um die Uhr“ bespielt.

Zum runden Geburtstag hat sich der Zoo einiges einfallen lassen. Die Zoolotsen erwarten zahlreiche Teilnehmer mit Spiel und Spaß. Bei ihrem Mitmach-Programm an der Bärenburg schminken sie Tiergesichter. Außerdem gibt es eine Foto-Aktion mit Tammi im Konzertgarten und an der Bärenburg. Sackhüpfen, Eierlauf, Nüsse-Suche und Weitwurf stehen im Konzertgarten und auf dem Aquariumsvorplatz auf der Agenda.

Der Abenteuerspielplatz im Zoo Leipzig blickt auf eine historische Vergangenheit zurück. Quelle: Zoo Leipzig

Begrüßt werden die Besucher an allen vier Tagen durch das Maskottchen im Konzertgarten. Tammi und seine Freunde können Besucher zudem 11.30, 13.30, 15.30 und 17 Uhr an der Bärenburg treffen. Zu den Programm-Höhepunkten zählen außerdem die Kinderdisco an der Bärenburg und das Spielmobil Charlie‘s Rappelkiste auf dem Vorplatz von Gondwanaland. Der Freundes- und Förderverein Zoo Leipzig präsentiert sich an der Tiger Taiga und der SC DHFK Leipzig baut am 1. Juni seinen Stand auf dem Platz vorm Gondwanaland auf - mit Baleo und Kindersprintanlage. Auf dem Marktkral Kiwara-Lodge können Besucher am 1. und 2. Juni beim Futterschneiden für die Giraffen helfen.

Zum Kindertag am 1. Juni zahlen Kinder bis 16 Jahre nur den halben Eintrittspreis. Der absolute Höhepunkt des Tages ist das Anschneiden der Geburtstagstorte mit Tammi und Professor Jörg Junhold. Los geht es 13.30 Uhr. Punkt 15.30 Uhr startet die große Maskottchen-Parade. Dann feiern Tammi und etwa 20 seiner Maskottchen-Freunde eine große Party an der Bärenburg. Und alle sind eingeladen dabei zu sein.